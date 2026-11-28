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CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno federal avanza en su propósito de eliminar el pago en efectivo en las casetas de cobro y en las gasolineras.

El acuerdo publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación, establece que las gasolineras y las concesionarias de autopistas deberán transitar hacia un esquema de cobro digital, al ser considerados sectores estratégicos de la Ley de Economía Digital.

Hacienda fijó un plazo de 15 días hábiles para que autoridades emitan esas reglas. Entre los medios contemplados están tarjetas de débito y crédito, transferencias bancarias, códigos QR y dispositivos de comunicación de campo.

La medida busca, fortalecer la trazabilidad de las operaciones y facilitar la detección de la comercialización ilícita de combustibles, al generar registros verificables de los pagos.

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"En este sentido, contar con registros verificables constituye una medida complementaria a las acciones implementadas por el Estado mexicano, como las modificaciones de la Resolución Miscelánea Fiscal principalmente en materia de controles volumétricos".