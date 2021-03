Buscarán gravar en México ganancias de comercio electrónico

El coordinador del Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), dijo que se buscará gravar las ganancias a grandes plataformas electrónicas, como las empresas de Facebook o Amazon; también dijo que otro reto son las ganancias que se obtendrán al legalizar la marihuana.

"Se nos ha dejado como reto discutir el marco tributario actual, desde hace hace tiempo vivimos en un marco fiscal regresivo, lleno de fugas, evasiones, elusiones", dijo.

"Han surgido otros fenómenos, somos pioneros a nivel internacional en la regulación, cuando menos en materia de consumo, de los contenidos y las plataformas electrónicas, nos falta que junto con los países de la OCDE o el grupo de los 20 pudiéramos también establecer y cerrar el ciclo para evitar la grande fuga multimillonaria de recursos de las plataformas y del comercio electrónico, esperemos que los debates realizados a nivel internacional en el mes de mayo no solamente tengamos claro la regulación en el tema de consumo, sino también la regulación en materia de ingresos de las grandes plataformas, de las grandes empresas de comercio electrónico, para que colaboren también sobretodo en aquellos países donde tienen millones de usuarios", dijo al señalar que estas empresas depositan grandes ganancias en paraísos fiscales o lugares donde hay baja tributación.

Sobre la legalización de la marihuana, Ramírez Cuéllar dijo que "es un punto fundamental que nos debe de llevar a una regulación fiscal de este nuevo producto que se empieza a legalizar en nuestro pais".

Durante la instalación del Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, Ramírez Cuéllar dejó claro que no se buscan aumentar impuestos ni crear nuevos, sino disminuir los canales de evasión y alusión fiscal.

"No queremos aumentar impuestos o crear nuevos, pero sí hacer una revolución y establecer la justicia fiscal de nuestro país, de tal manera que fortalezcamos esta tarea del gobierno de la República para disminuir los grandes canales de evasión y de alusión fiscal, y también establecer un criterio común con los grandes debates que se presentan a nivel internacional y que tienen como base la progresividad y el estado de bienestar en todos los países".