Cada hora 13 mil mexicanos pierden su empleo: PRD

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados consideró que cada hora, 13 mil 700 mexicanos pierden su empleo, y mil 366 personas entran en el rango de la pobreza, debido al cierre definitivo de 7 empresas por hora, destacó el estudio "Rehabilitación del ecosistema emprendedor Post-Covid-19", de La Organización Endeavor México.

De acuerdo con la diputada federal Mónica Almeida, la situación en nuestro país se agrava ante la falta de estrategias por parte del gobierno Federal para afrontar la pandemia.

"La economía mexicana registra un récord negativo, con una contracción esperada de doble dígito al cierre del 2020, lo que provoca que las MIPyMES enfrenten tragos amargos agravados debido a un gobierno que ignora el problema y lleva a la desaparición a miles de empresas familiares en el país", comentó.

De acuerdo con Moody´s la economía de México se contraerá 7% este año, casi el doble de la contracción (4.0%) de todas las economías del G-20 en su conjunto.

Respecto a la situación del desempleo en México, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN), muestra que la situación actual laboral y la disminución de la población económicamente activa (PEA), revela que de julio a septiembre se registraron números rojos.

La encuesta resalta que hubo una reducción de 3 millones 600 mil personas en el mercado laboral en septiembre comparado con 2019, por lo que la tasa de desocupación llegó a 5.1%, mayor a la reportada el mismo mes del año pasado que fue de 3.7%.

Ante esta situación Mónica Almeida López, señaló que México es el país que menos recursos ha invertido para aminorar los efectos de la pandemia y es de los pocos países que no implementó un plan fiscal de reactivación económica.

En este contexto, hizo un llamado al Presidente de México para que recapacite y deje de lado el interés personal sobre los proyectos faraónicos y trabaje para los mexicanos, buscando revertir esta situación tan lamentable.

"Señor presidente no es momento de casarse con ideas arcaicas y sacar a toda costa sus megaproyectos, es momento de velar por la economía de las familias, no bastan los discursos, necesitamos acciones diseñadas de manera conjunta para generar un cambio de fondo", indicó.

También comentó que la Comisión Económica para América Latina (Cepal), señala que en México hay 500 mil empresas formales en riesgo de desaparecer debido a la crisis disparada por Covid-19, y se concentran en el comercio al mayoreo, al menudeo, l turismo, la manufactura automotriz, autopartes, construcción, servicios e industrias culturales, con lo cual la crisis económica y el desempleo se seguirán incrementando.