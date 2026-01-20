logo pulso
Cadenas globales entran en era de volatilidad estructural

Por El Universal

Enero 20, 2026 03:00 a.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO .- Para los líderes empresariales, las cadenas globales de valor enfrentan una etapa de "volatilidad estructural", ya no es algo temporal, porque los cambios en las políticas comerciales crean incertidumbre constante.

El World Economic Forum (WEF) publicó, en colaboración con Kearney, el "Panorama de Cadenas Globales de Valor 2026, orquestando agilidad corporativa y nacional", informe en el que señala que solamente en 2025 los cambios arancelarios reconfiguraron más de 400 mil millones de dólares en comercio global.

Los costos marítimos subieron 40% y se implementaron más de 3 mil medidas comerciales y regulatorias, lo que muestra un cambio profundo y sostenido en el entorno económico mundial.

Todo ello por las tensiones geopolíticas, nuevas políticas industriales, la transición energética y cambios tecnológicos acelerados.

Ahora el reto es cómo mantener cadenas de proveeduría resilientes, competitivas y atractivas a la inversión ante una incertidumbre que no es temporal.

