Cae empleo en maquiladoras

Ciudad de México.- El personal ocupado en la industria maquiladora y manufacturera de exportación registró en febrero de este año una caída más, en este caso de 2.6%, para acumular 26 meses con retrocesos a tasa anual, según estadísticas del Inegi.

Esa tendencia se ha reflejado también en el cierre o salida de establecimientos del país.

Especialistas explicaron a El Universal que se registra un aumento en costos de operación, sobre todo en la frontera norte del país, donde el salario mínimo es casi 40% mayor al del resto del país desde hace seis años.

También se reporta el impacto de los aranceles que impuso el gobierno de la Unión Americana a las exportaciones nacionales, la inseguridad y la incertidumbre sobre la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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Pero también se observa que llegó para quedarse la automatización de los procesos, lo que hace que las empresas del sector requieran menos personal.

Los datos del Inegi muestran que en febrero de 2026 había 6 mil 513 establecimientos registrados en el programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), con un total de 3 millones 157 mil trabajadores, 2.6% menos respecto al mismo mes del año pasado. Además, las mayores caídas en el personal ocupado se dieron en la fabricación de equipos de transporte, seguida de la producción de prendas de vestir.

El socio líder del Segmento IMMEX de KPMG México, Mario Hernández, dijo en entrevista que lo que pasa en el empleo maquilador es que avanzan la automatización y la robótica, pero se suman otros factores como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el impacto de los aranceles del presidente Donald Trump y los salarios que se pagan en la frontera Norte.

Algunas maquiladoras liquidaron a sus trabajadores, bajaron las cortinas y no volvieron a abrir, agregó Hernández.

También hay un tema de tramitología, mencionó el empresario, porque antes la certificación IMMEX se obtenía en un promedio de tres meses, pero ahora tarda nueve meses o más.

Los aranceles que impuso EU a las exportaciones mexicanas "volvieron más caros los productos y, obviamente, perdieron competitividad". Algunas empresas se adaptaron, pero hubo quienes se movieron a Centroamérica, Texas o California, donde recibieron incentivos fiscales, manifestó Mario Hernández.