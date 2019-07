Cae libra por segundo día ante la posibilidad de un Brexit sin acuerdo

Las declaraciones del primer ministro Boris Johnson en las que ha reiterado que Reino Unido está preparado para salir de la Unión Europea el próximo 31 de octubre sin acuerdo, impactó en la cotización de la libra que por segundo día alcanzó hoy un nuevo mínimo.

La cotización de la libra registró este martes una nueva caída consecutiva al ubicarse en 1.21 dólares, luego que el gobierno británico ha endurecido su postura sobre el Brexit desde que la semana pasada Johnson sustituyó a Theresa May.

La libra, que se cotizaba en alrededor 1.50 frente al dólar antes del referéndum de la Unión Europea en junio de 2016, cayó 2.4 por ciento desde el lunes, cuando una portavoz del gobierno dijo que el Reino Unido no mantendría conversaciones con Europa a menos que retire el respaldo irlandés, según la BBC de Londres.

Downing Street señaló que Johnson no celebraría reuniones con los líderes de los países del bloque europeo si la Unión Europea no renuncia a la cláusula de salvaguarda para la frontera irlandesa, estipulada en el plan que firmó la ex primera ministra Theresa May con los Veintisiete.

Johnson dijo ayer a los periodistas, en el marco de su visita por Escocia, que "no estamos apuntando a un Brexit sin acuerdo en absoluto".

"Lo que queremos es llegar a un acuerdo y he tenido algunas conversaciones interesantes con nuestros socios europeos", según declaraciones que citó The Guardian

Analistas financieros señalaron que la caída de la libra esterlina podría aumentar el costo de la vida de los consumidores, ya que mientras la cotización baja la inflación comienza a aumentar a medida que los bienes importados se vuelven más caros.

En 2016 cuando la libra se desplomó inmediatamente después del referéndum de la Unión Europea, la inflación se elevó en niveles más altos en cinco años, lo que afectó el presupuesto familiar.

Johnson, quien inició la víspera una gira por Escocia, Gales e Irlanda del Norte, se reiterado que el Reino Unido abandonará la mancomunidad antes del 31 de octubre con o sin acuerdo, declaraciones que han ocasionado graves turbulencias para la libra en los mercados.