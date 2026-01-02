Cae tráfico aéreo de los pasajeros nacionales 6.5%

Ciudad de México.- De enero a noviembre, el tráfico de pasajeros en vuelos nacionales registró una caída de 6.5% en comparación con el mismo periodo del año anterior, con el transporte de 14.5 millones de personas, de acuerdo con estadísticas de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Aeroméxico y Magnicharters registraron una reducción de 6% y 4% en el número de pasajeros nacionales transportados, respectivamente. Por el contrario, Viva incrementó 7.5%, así como Volaris, 5.5%.

Destaca Mexicana, con un aumento de 49% en el tráfico de pasajeros nacionales hasta noviembre, aunque la aerolínea del Estado transportó apenas 3.8 millones de viajeros en comparación con Viva, que movilizó a 22.8 millones.

Por su parte, TAR incrementó 43% su volumen de pasajeros transportados, mientras que Aerus lo hizo en 45%, con 3 millones de personas en el periodo referido.

En cuanto a pasajeros internacionales, llegaron al país 7.5 millones de viajeros hasta noviembre, lo que significó un incremento de 2.4% respecto al mismo periodo de 2024.

Aeroméxico es la aerolínea con el mayor número de pasajeros internacionales transportados, con 6.9 millones, y un crecimiento de 6% contra el año previo.

En su reporte de tráfico aéreo, Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, dijo que en noviembre la aerolínea mantuvo una mejora secuencial impulsada por una demanda sólida y disciplina operativa.

"Notablemente, los factores de ocupación en la segunda mitad del año han revertido la tendencia de debilidad observada a principios de 2025. Esta inflexión refleja la recuperación en mercados clave, incluido Estados Unidos", indicó.