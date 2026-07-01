Caen ingresos fiscales y sube deuda pública

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CIUDAD DE MÉXICO.- De enero a mayo, las finanzas públicas arrastraron un déficit de 418 mil 749 millones de pesos debido a la caída de 1.8% en sus ingresos presupuestarios y por un gasto ejercido 2.3% superior.

La Secretaría de Hacienda destacó que el saldo negativo fue menor al programado, ya que se esperaba en 685 mil 92 millones.

El Informe de las Finanzas Públicas destaca que ya no se está endeudando tanto para pagar los intereses de la deuda, por lo que el balance primario resultó con un superávit de 15 mil millones de pesos contra el déficit de 165 mil 371 millones que se tenía previsto.

El saldo de los compromisos públicos se ubicó en 47.4% del Producto Interno Bruto (PIB) frente a 49.2% en que estaba al cierre de mayo de 2025, pero la deuda ampliada subió de 49.2% a 50.6% del tamaño de la economía. Así, se pagaron por intereses de la deuda 433 mil 775 millones de pesos, un monto menor a los 519 mil 720 millones programados.

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Fue una disminución de 9.6% anual al restar la inflación, debido a la estrategia de refinanciamiento del gobierno federal, expuso la dependencia que encabeza Édgar Amador Zamora.

Lo anterior, aseguró, permitió mejorar el perfil de vencimientos y generar ahorros en un contexto de volatilidad e incertidumbre en los mercados.

Baja recaudación

Por el lado de los ingresos del gobierno federal, datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) revelaron que siguen perdiendo impulso.

Dicha tendencia continuó en los primeros cinco meses del año actual comparado con igual periodo del año de 2025 por la debilidad en la recaudación de impuestos.

Entre enero a mayo, los ingresos del gobierno sumaron 2 billones 781 mil 646 millones de pesos, mientras que los del sector público 3.5 billones frente a los 3.7 billones calendarizados.

De ese monto se captaron 2.4 billones por ingresos tributarios, es decir 1.4% menos de lo programado, ya que no se alcanzó la meta para el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Hacienda explicó que la caída del ISR se debe a menores pagos asociados con las declaraciones anuales de personas morales y físicas, efecto que fue mitigado con un mayor desempeño de la recaudación por sueldos.