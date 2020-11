Caída de la economía será "menos mala de lo pronosticada: Banxico

El subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, estimó que al cerrar el año la caída de la economía mexicana será menor a la estimada por el impacto de la pandemia de Covid-19, ante la reactivación de actividades y el consumo, lo cual se muestra en indicadores sobre el uso de tarjetas de crédito elaborados por el banco central.

"Yo le doy seguimiento a los temas de gasto en tarjetas de crédito y débito que se están publicando ya por parte del Banco de México y ahí se observa que en octubre, por ejemplo, también hubo un crecimiento importante respecto a septiembre. Esto quiere decir que la recuperación continuará hacia el fin de este año y yo calculo que eso implica que el crecimiento sea menos malo de lo que algunos pronosticaban", dijo el funcionario.

Al participar en el podcast "Norte Económico", realizado por el equipo de análisis económico de Banorte, Esquivel dijo que su estimado de caída de la economía mexicana es de un rango entre 8.5 y 9%, lo cual a diciembre la actividad estará por debajo de lo observado en el mismo mes de 2019.

"Eso quiere decir que para el año próximo, habrá todavía posibilidades de crecimiento derivados tanto por lo que nos falta por reabrir como de que ya iniciará un poco más la normalización de la economía, hacia 2021 yo veo un período todavía importante derivado de esta continuación y de la reapertura y el crecimiento, pero también del hecho de que ya por el simple hecho de un efecto base ya estaremos mucho más arriba este año", dijo Esquivel.

Pandemia demostró desigualdad de mujeres

En ese entorno, dijo que la reapertura de actividades puede llevar a consolidar la recuperación en 2021.

"Esto implica que para 2021 vamos a anticipar un crecimiento, creo bastante razonable que esperamos se consolide y que eventualmente no ayude nos regresar, relativamente pronto, a los niveles, si no a los de 2018, al menos sí a los de principios de 2020", dijo.

El subgobernador del Banco de México habló sobre la desigualdad en el contexto de la pandemia, donde, según sus propias estimaciones, 1% de la población más rica concentra el 30 por ciento del ingreso, además de que se puso en relevancia los sectores con el mayor grado de desigualdad.

"Quisiera mencionar el tema de la desigualdad de género, que también se ha visto exacerbada en esta situación. Con los hijos recluidos en las casas, porque no pueden ir a las escuelas, la principal carga recae en las madres de familia por razones histórico/culturales; eso ha sacado a muchas de ellas del mercado laboral, exacerbando la carga que de por sí es doble o a veces triple, porque muchas de ellas siguen haciendo su trabajo, cuidan a los hijos, cocinan, con cargas agotadoras que exacerban la desigualdad de género a nivel intrafamiliar", dijo.

En ese sentido, refirió otros casos, donde el confinamiento ha mostrado que los hijos de personas con ingresos relativamente altos puedan estar en condiciones mucho más propicias para seguir estudiando a distancia, porque tienen un aparato de comunicación, internet que no se interrumpe, pueden tener comunicación directa con sus profesores, mientras que estudiantes de escuelas públicas o con menores ingresos se ven en dificultades para continuar con su proceso de aprendizaje a distancia.

"Es algo muy importante en un contexto como el de la pandemia, porque ha venido a dejar de manifiesto la magnitud de las desigualdades en todas las dimensiones. Es distinto para un trabajador de cuello blanco, un trabajador formal como nosotros, que en este contexto de pandemia trabajamos desde nuestro hogar y podemos estar a salvo de exponernos al contagio, mientras que otros trabajadores en la informalidad, que requieren un flujo de ingreso para sobrevivir, están enfrentándose a este dilema de salir a trabajar y aumentar el riesgo de contagiarse, o quedarse en su casa con un menor nivel de vida", dijo Esquivel.