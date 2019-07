Caja Libertad, la empresa por la que se investiga a Collado

Con 58 años de operación, Caja Popular Libertad ha crecido entre acusaciones de lavado de dinero y actualmente opera como una Sociedad Financiera Popular (Sofipo) bajo el nombre de Libertad, Servicios Financieros.El abogado Juan Collado, detenido este martes en la Ciudad de México, es socio mayoritario y presidente del consejo de administración de la firma.

En marzo de 2014, el entonces presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jaime González Aguadé, informó que después de acusaciones sobre irregularidades que involucrarían a Martín Díaz, quien presidía entonces a la firma, se inspeccionó a Caja Libertad y no se encontraron operaciones sospechosas por "lavado" de dinero.

Un año antes, se señaló a Caja Libertad por operaciones sospechosas con la empresa Oceanografía, firma que defraudó a Banamex por 400 millones de dólares.

Ante las acusaciones de lavado, ese año, Martín Díaz, quien también se desempeñó como jefe financiero de Oceanografía, dejó su cargo como presidente de Caja Libertad y también estuvo bajo investigaciones de la CNBV.

"Libertad Servicios Financieros no está contaminada por presuntos vínculos con prácticas de lavado de dinero, como se mencionó en algunos medios de comunicación", dijo entonces el presidente de la CNBV, González Aguadé.

Caja Libertad tiene actualmente 193 sucursales y supera 2 millones de clientes en 23 estados del país. Su figura de Sofipo es similar a la que utilizaba Ficrea, que en 2014 defraudó a más de 6 mil 400 ahorradores.

Ante la detención este martes de Juan Collado, el director general de Caja Libertad, Hugo Morales García, dijo que sus operaciones continúan desarrollándose de manera normal para la tranquilidad de sus clientes, colaboradores y amigos. Admite senador del PAN que fue consejero de Caja Libertad

El coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Mauricio Kuri, admitió que fue consejero de caja Libertad o Libertad Servicios Financieros, luego de que el testigo Sergio Hugo Bustamante lo involucró en el caso que la Fiscalía General de la República (FGR) lleva en contra del abogado, Juan Collado.

"No tiene ningún fundamento decir que soy dueño de Caja Libertad Servicios Financieros. Me invitaron a ser consejero como en cualquier empresa y no tuve ningún beneficio económico", dijo el senador Kuri.

Collado fue detenido ayer y vinculado a proceso hoy por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, por la creación de empresas fantasma, entre ellas caja Libertad.

Entrevistado por Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el senador panista aseguró que en Libertad "ni siquiera recibí préstamos".

PERFIL: Juan Collado, abogado polémico

Juan Ramón Collado Mocelo es uno de los abogados más importantes del país. Siempre cercano al poder, igual ha defendido a exgobernadores, expresidentes de la República o los ha combatido en los tribunales, ha tenido tratos igual con excandidatos presidenciales, con políticos, deportistas, con hermanos "incómodos" y hasta con empresarios que huyeron del país.

Egresado de la Universidad Panamericana, sus orígenes están en Asturias, España, de donde era su fallecido padre, el jurista José Ramón Collado Amieva.

Se ha casado tres veces. Las últimas dos con actrices: Leticia Calderón y Yadhira Carrillo, su pareja actual.

El caso más reciente que encabezó el polémico abogado fue el del divorcio del expresidente Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera.

Este martes fue detenido en la alcaldía Miguel Hidalgo en cumplimiento a una orden de aprehensión librada por un juez de Control en el Reclusorio Norte, acusado de delincuencia organizada y "lavado" de dinero.

Su despacho ha llevado la defensa de personajes como Carlos Ahumada, Diego Fernández de Cevallos, Raúl Salinas, acusado por el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, y del exsubprocurador de la extinta Procuraduría General de la República, Mario Ruiz Massieu, señalado por "lavado" de dinero.

Defendió a Eduardo Fernández, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), acusado de "lavado" de dinero luego de denunciar el caso de "Los Amigos de Fox", y al exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, señalado por nexos con el narcotráfico.

En mayo pasado su hija María del Mar Collado realizó su boda, la cual destacó por los personajes que se dieron cita en la celebración.