Cajas de ahorro se deslindan de Libertad Servicios Financieros

La Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México (Concamex) se deslindó de Libertad Servicios Financieros al aclarar que la firma que está bajo investigación no es una caja de ahorro y que su figura legal ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es como Sociedad Financiera Popular (Sofipo).

"De manera errónea se le ha referido como 'Caja Libertad', siendo que su registro lo refiere como una Sofipo, por lo cual nos permitimos precisar que esta figura no pertenece al sector cooperativo de ahorro y préstamo. Donde la refieren como 'Caja Libertad' pueden generar incertidumbre en los socios de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo o cajas populares", dijo la Concamex.

En ese sentido, resaltó que las cajas de ahorro que operan en México se mantienen al margen de cualquier situación legal u ordinaria que deba afrontar cualquier persona relacionada con Libertad Servicios Financieros.

"Precisamos que no es una caja popular. Por último, es de destacar que el sector cooperativo es una opción real y segura para los mexicanos, estamos conformados por más de 8 millones de socios, 1.4 millones de ahorradores menores, que han encontrado su desarrollo económico a través del ahorro y el buen uso del crédito, respetando los valores y principios cooperativos que ayudan a mejorar su calidad de vida, desde hace más de 68 años", dijo el organismo.