Canasta básica de Paquete Contra la Inflación se limita a productos de baja calidad: Anpec

CIUDAD DE MÉXICO, enero 23 (EL UNIVERSAL).- Comprar los 24 productos de la canasta básica, que el gobierno incluyó en el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), en el precio objetivo de mil 38 pesos solamente se logrará si los consumidores eligen productos de baja calidad, de lo contrario les saldrá entre 100 y 220 pesos más cara la compra, dijo la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

En un sondeo hecho entre las principales cadenas de supermercados del canal moderno, así como en el canal tradicional del pequeño comercio de todo el país, la Alianza encontró que comprar los mismos productos con calidad media costará entre mil 141 y mil 181 pesos, mientras que si se adquieren productos de gama alta el gasto será de entre mil 275 a mil 460 pesos.

Cabe mencionar que el gobierno federal considera que el precio promedio al que debe venderse esa canasta básica que incluye productos como: aceite de canola, arroz, atún en lata, azúcar morena, bistec de res, cebolla, chile jalapeño, chuleta de puerco, frijol en grano, huevo blanco, jabón de tocador, leche, limón, manzana, pan de caja, papa, papel higiénico, entre otras cosas.

La Alianza dijo que en el sondeo se observó que "los productos de baja calidad son los que menos se venden y los de calidad media son los de mayor demanda y los de gama alta quedan inalcanzables al consumidor".

Lo que significa que el programa Pacic -que se lanzó el 4 de mayo del 2022- "no logra aterrizar en la acción del mercado y bajar los precios de los productos", expuso la Alianza.

Dijo que al lanzarse el Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía (Apecic) y extenderse la canasta a 30 productos más se "diluyó" el carácter esencial al agregarse productos no esenciales.

Añadió que el problema es que en el Apecic "ya no participan el sector privado y solo el Estado ofrece condiciones y ventajas arancelarias para la importación de insumos y productos alimenticios, buscando bajar con ello sus precios. El único jugador que aporta es el Estado, perdiéndose de vista la corresponsabilidad social como condición para lograr un combate efectivo contra la inflación".