Carlos Slim se baja de compra de Banamex

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 23 (EL UNIVERSAL).- Inbursa, del empresario Carlos Slim, no continuará en las siguientes etapas del proceso de la compra de Banamex, informó en un comunicado la Bolsa Mexicana de Valores.

Grupo Financiero Inbursa agradeció la invitación al proceso llevado a cabo por Citigroup Inc. por la potencial venta de sus negocios de banca de consumo y banca empresarial en México, y explicó que el retiro de su propuesta se realizó por acuerdo mutuo.

"Grupo Financiero lnbursa agradece haber sido invitado a participar en el proceso que lleva adelante Citigroup Inc. en relación con la potencial venta de sus negocios de banca de consumo y banca empresarial en México", dijo la firma.

"Inbursa confirma que luego de su propuesta no vinculante para la adquisición de dichos negocios, las partes acordaron mutuamente que Inbursa no continuará en las siguientes etapas del proceso", agregó.