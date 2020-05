CCE pide acuerdo contra actual crisis

Ciudad de México.- En un nuevo llamado a unirse para enfrentar la crisis sanitaria y económica que genera la pandemia por el Covid-19, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió al gobierno federal firmar un acuerdo de unidad a través de 68 propuestas.

Esas propuestas son el resultado de una serie de 11 mesas de trabajo organizadas por el CCE, en lo que se denominó Conferencia Nacional para la Recuperación Económica, en la cual participaron gobierno, sociedad, academia, legisladores y sindicatos.

En videoconferencia, el presidente del CCE, Carlos Salazar, dijo que el único enemigo común de los mexicanos es "el sanitario".

En su turno, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Bosco de la Vega, pidió al gobierno ser "sensible a que estamos en una sola mesa sindicatos, empresarios y sociedad civil, porque si no, no vamos a salir bien librados de esta crisis, la peor de nuestra generación".

En la conferencia en la cual participaron los presidentes de la Concanaco, Concamin, Coparmex, Comce, CMN, Canaco, Canacintra se presentaron 68 acciones rumbo a un gran acuerdo nacional, entre las que destacan cuidar la salud de todos los mexicanos, proteger el empleo y las fuentes de ingreso, y reactivar la economía lo más pronto posible, de manera gradual y sostenible en el campo y ciudades.

Además, el sector privado ve necesario reasignar el presupuesto público, convocar a los mecanismos de cooperación internacional y dar prioridad a la diversificación comercial. Varias de las acciones señaladas implican mayor deuda pública, de forma responsable, y utilizarse para recuperación y apoyo a familias.