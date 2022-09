Cebolla y papa, los básicos ya no tan básicos por la inflación

A-AA+

La cebolla y papa son dos de los ingredientes que más se usan en los hogares mexicanos para diversos guisos, por su versatilidad y porque en mejores tiempos, resultaban más baratos; sin embargo, ahora por la inflación su precio se elevó y es posible que en muchos hogares ya no sean tan básicos.

Esta semana, el Inegi informó que la inflación anual en México superó las expectativas en la primera quincena de agosto y llegó a 8.62%, caso distinto al de Estados Unidos, donde en julio ya tuvo un menor dinamismo. Entre las frutas y verduras con mayores aumentos se encuentran la cebolla con un alza anual de 92.64%; papa y otros tubérculos, 69.56%; naranja, 45.76%; sandía, 36.67%; limón, 28.07%; melón, 25.14%; y papaya, 12.48%.



¿A cómo está el precio de la papa y la cebolla en tiempos de inflación?

De acuerdo con datos de la Central de Abastos de la Ciudad de México, al corte del 25 de agosto, los precios de los productos básicos son más elevados que los vistos hace unos meses. La Central de Abastos recomienda los precios de productos básicos con precios: mínimo, máximo y frecuente. En el caso de la papa su precio mínimo está en 27 pesos y precio máximo en 36 pesos. En cuanto a la cebolla, su costo mínimo es de 30 pesos, pero puede llegarse a vender hasta el 40 pesos. Otro de los productos que sigue elevado en precio es el huevo, con precio mínimo de 40 y un máximo de 41 pesos.



"Tenemos que ver "cómo le hacemos para estirar el dinero"

EL UNIVERSAL consultó el precio del huevo blanco en el mercado Cartagena ubicado en la colonia Tacubaya y éste se encuentra entre los 43 y 45 pesos el kilo.



Otros productos que se pudieron observar al alza en el mercado Cartagena fueron:

Azúcar: 20 pesos el kilo

Aceite de 1 litro: aceite 1-2-3 52 pesos; Aceite Victoria 41 pesos, aceite Gran Tradición 43 pesos. Harina de Trigo: 28 pesos el kilo

Aguacate Hass: 65 pesos el kilo

Limón con semilla: 25 pesos el kilo

Papaya maradol: 16 pesos el kilo

Plátano: 11 pesos el kilo

Cebolla bola: 35 pesos el kilo

Tomate verde: 19 pesos el kilo

Jitomate Saladette: 17 pesos el kilo

Carne molida: 180 el kilo

Bistek Diezmillo de Res: 170 el kilo

De acuerdo con la ama de casa Rosalba, el costo de los productos básicos "no alcanza para nada", pues no puede adquirir todo lo que se necesita para hacer desayuno, comida y cena de un solo día. Tenemos que ver "cómo le hacemos para estirar el dinero".



Bienes y servicios con mayores alzas

Entre los bienes y servicios que registraron las mayores alzas vuelve a destacar el grupo de alimentos que reportó un aumento anual de 13.77% en la primera mitad de agosto, su segundo mayor incremento desde la segunda quincena de agosto de 1999, cuando reportó un incremento de 14.53%.

-Frutas y verduras con mayores aumentos: papa y otros tubérculos, 69.56%; naranja, 45.76%; sandía, 36.67%; limón, 28.07%; melón, 25.14%; y papaya, 12.48%.

-Alimentos procesado: harina de trigo con un alza anual de 36.01%; aceites y grasas vegetales comestibles, 31.08%; pan blanco, 28.50%; tortillas de harina de trigo, 23.11%; pan de caja, 19.32%; pan de dulce empaquetado, 22.9%; masa y harina de maíz, 13.64%; y las tortillas de maíz, 13.0%.

-Cárnicos y avícola: pescado, 14.51%; carne de res, 13.63%; y pollo, 11.72%.

-Sector energético: la electricidad, 10.14%; así como la gasolina regular y premium con alzas de 7.53% y 7.97% respectivamente, a pesar del subsidio gubernamental.