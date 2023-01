CEMEX CONTRIBUYE A ECONOMÍA CIRCULAR CON LANZAMIENTO DE REGENERA, NEGOCIO PARA GESTIONAR RESIDUOS 

Monterrey. 25 de enero de 2023.- CEMEX lanzó este 25 de enero Regenera, negocio que plantea soluciones de economía circular desde el proceso de recepción hasta la gestión el reciclaje y coprocesamiento de residuos.

El nuevo desarrollo empresarial Regenera, permite aprovechar la presencia global de CEMEX y su capacidad para participar de principio a fin en los procesos de producción, el consumo de desechos no reciclables y el desarrollo de sus productos industriales como sustitutos de mayor sostenibilidad, que permitan reemplazar los combustibles fósiles y materias primas naturales.

Regenera atiende empresas industriales de manufactura y recolección de residuos, organizaciones no gubernamentales y autoridades gubernamentales.

Su trabajo se concentra en residuos municipales e industriales; además, en residuos de la construcción, demolición y excavación, y subproductos derivados de procesos industriales.

El trabajo de Regenera se desenvuelve en México, Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, Asia y África. También en América del Sur, América Central y El Caribe.

"La industria de materiales de construcción puede contribuir fuertemente a una sociedad más circular y tiene un papel clave en la eliminación sostenible de desechos y subproductos para una economía más verde", dijo Fernando González Olivieri, Director General de CEMEX. "CEMEX cuenta con más de 20 años de experiencia en el manejo y gestión de combustibles alternos y materias primas. Regenera es la evolución natural de esta experiencia y un canal importante para la generación de ingresos a través de negocios sostenibles".

El trabajo de Regenera no concluye ahí. Se involucra en diversos proyectos en el mundo.

En México, Regenera, conocida anteriormente como Pro Ambiente, abona a su existencia una experiencia muy amplia en colaboración con los socios públicos y privados para la gestión de flujos de residuos de diversas maneras, por medio del procesamiento de residuos en proporción anual de casi dos millones de toneladas. Un ejemplo de esa colaboración de Regenera se encuentra en la Ciudad de México dónde desarrolla actividades por medio de su "Plan de Acción Basura Cero", y justo ahí es donde desarrolla actividades de conversión de los residuos sólidos urbanos de la ciudad en combustible para disminuir los residuos enviados a rellenos sanitarios. Para el caso de la ciudad de Querétaro, regenera trabaja con el procesamiento de más del 80 por ciento de los residuos sólidos urbanos.

En el caso de Colombia, Regenera mantiene un acuerdo firmado con la empresa Tetrapak, líder mundial en soluciones de procesamiento y envasado de alimentos. En este caso, Regenera recibirá y separará los cartones multipack a para devolver a tetrapack únicamente aquello susceptible de reciclarse.

Según las cifras de regenera, hay una recolección total de más de 1.5 millones de metros cúbicos de residuos de construcción, demolición y excavación a partir de lanzamiento de su centro de circularidad en Bogotá, capital de Colombia.

De igual manera en Francia, Regenera trabaja con un muelle multiservicio que se ubica en el puerto industrial de París, y en él, ofrece una amplia variedad de servicios para propiciar la economía circular, aplicable a la industria de la construcción. En el puerto parisiense, Regenera recibe una amplia diversidad de materiales, que incluyen los residuos de la construcción, material excavado y tierra inerte, que por medio de su personal son clasificados procesados y transformados en agregados reciclados, o incluso en material orgánico para la restauración de cantera.

Otro ejemplo importante se encuentra en Egipto, país donde Regenera trabajará a partir de la firma de un acuerdo de 3 años con la organización no gubernamental Very Nile, que le permitirá contribuir en los esfuerzos para remover los desechos del río Nilo, y obtener materiales no reciclables que se utilizarán como sustituto de combustible fósil en la planta de cemento Assiut de CEMEX.

Regenera es parte del creciente negocio de Soluciones Urbanas de CEMEX. Soluciones Urbanas ha destacado recientemente en el rendimiento de CEMEX. En su reporte de resultados del tercer trimestre de 2022, CEMEX anunció crecimiento de doble dígito en las ventas y flujo de operación de este negocio.

