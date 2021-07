CEO de Twitter dice que Bitcoin ayudará a alcanzar la paz mundial

El CEO de Twitter y Square, Jack Dorsey, cree que el Bitcoin podría ayudar a alcanzar la paz mundial. Las criptomonedas siguen creciendo en valor y popularidad. Aunque hay personajes escépticos sobre su verdadero alcance a largo plazo, otros están convencidos de que son el futuro de las transacciones independientes y aseguran que su potencial va más allá de lo económico.

El empresario ha sido uno de los grandes entusiastas del Bitcoin, ha invertido mucho dinero en esta moneda y creado fondos de apoyo para comunidades en países de tercer mundo, quizá por ello es que es tan optimista sobre la criptomoneda y cree que podría generar un planeta más pacífico.

El multimillonario sugirió que Bitcoin podría ayudar a abordar las desigualdades financieras y permitir que la humanidad se concentre en problemas más importantes. "Mi esperanza es que cree la paz mundial o ayude a crearla. Tenemos todos estos monopolios fuera de balance y el individuo no tiene poder y la cantidad de costo y distracción que proviene de nuestro sistema monetario hoy en día es real y quita la atención de los problemas más grandes", dijo Dorsey durante un panel llamado "Bitcoin como herramienta para el empoderamiento económico" en una conferencia virtual llamada The B Word.

Añadió que todas esas distracciones con las que tenemos que lidiar a diario provocan que se quite la vista de los objetivos más importantes que afectan a cada persona en nuestro planeta y que ello está sucediendo cada vez más. En su opinión el Bitcoin tiene el potencial de ayudar a "arreglar ese nivel fundamental de manera que todo lo que esté por encima de él mejorará de una manera dramática" y, aunque se trata de un objetivo a largo plazo, "mi esperanza es definitivamente la paz", comentó.

Lleva años apoyando la moneda

Dorsey ya ha mencionado el alcance que podría tener la moneda virtual. En 2018 habló de su creencia de que Bitcoin se convertiría en la "moneda única" del planeta en una década.

Además, el empresario ha llevado a cabo diversas iniciativas para demostrar su confianza en la moneda digital. Como ejemplo de ello, a principios de este mes, Square confirmó planes para hacer una billetera de hardware de Bitcoin. Dorsey también dijo la semana pasada que la compañía está construyendo un "servicio financiero descentralizado", negocio que tiene como objetivo replicar sistemas monetarios como el de los bancos e intercambios con criptomonedas.

Sin embargo, también hay que mencionar que están creciendo los obstáculos que se interponen entre el estado actual de la criptografía y la posibilidad de que conduzca a la paz mundial, entre ellos el acceso a internet no confiable en muchas regiones. Asimismo, el consumo de energía requerido para la minería de Bitcoins y para procesar transacciones también juega en contra de la visión de Dorsey, dado el impacto ambiental de muchas criptomonedas.

Incluso, vale la pena mencionar que a principios de este año, Musk dijo que Tesla dejaría de aceptar pagos de Bitcoins para vehículos porque estaba "preocupado por el rápido aumento del uso de combustibles fósiles para la extracción y transacciones de Bitcoins". Sin embargo, al participar también en la conferencia The B Word señaló que Tesla puede reanudar dichos pagos. "Quería un poco más de diligencia debida para confirmar que el porcentaje de uso de energía renovable es más probable en o por encima del 50%, y que existe una tendencia a aumentar ese número, y si es así, Tesla volvería a aceptar Bitcoins", afirmó.