CFE abre puerta a inversión privada

Ciudad de México.- Pese a la incertidumbre geopolítica y jurídica por la reforma judicial, hay 80 empresas interesadas en los proyectos mixtos para la generación eléctrica en asociación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Así lo manifestaron funcionarios privados durante el 4º Foro de Energía e Infraestructura organizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

El gerente de Finanzas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE Capital), Rodrigo García Castillo, dio a conocer que hay 19 proyectos de transmisión por cerca de 7 mil millones de pesos que entrarían a concurso este año y la idea es que inicien en 2027 y 2028.

Será para subestaciones, reemplazos de equipos especializados, construcción de infraestructura en transmisión y respaldos para la CFE, explicó el funcionario.

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Durante la mesa de análisis sobre financiamiento de proyectos de infraestructura energética, especialistas de las calificadoras de valores HR Rating, Fitch y empresarios de Quartux México y Energía y Proyectos de Galicia, coincidieron en afirmar que hay mucho capital disponible que vendrá.

Se sabe que 90% son empresas extranjeras y 10% nacionales para inversión privada por aproximadamente 100 millones de dólares por proyecto.

Afirmaron que al parecer traen buena mecánica y lógica operativa lo que propone la CFE, por lo que se espera una buena respuesta por parte de los inversionistas.

No obstante, alertaron que si bien habrá oportunidades de fondeo "el diablo está en los detalles" a lo que se suma la certeza jurídica y la claridad de las reglas del juego, ya que la sombra de la reforma judicial ha lastimado al mercado y a los inversionistas.

En el panel sobre el panorama sectorial de los proyectos de infraestructura en México, hablaron el director general de Burns & McDonnell, Eduardo Andrade; el director de Concesiones y APPs de Grupo CAABSA, Héctor Ruiz; el socio de V&A Ambiental y Social, Luis Vera y el socio fundador de Ramos Marcín, Ariel Ramos.