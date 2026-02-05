logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Momentos del medio tiempo del Super Bowl que se convirtieron en polémicas

Fotogalería

Momentos del medio tiempo del Super Bowl que se convirtieron en polémicas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Cierra banca de desarrollo en rojo

Dominuyó el otorgamiento de crédito al sector privado y social

Por El Universal

Febrero 05, 2026 03:00 a.m.
A
Cierra banca de desarrollo en rojo

Ciudad de México.- La banca de desarrollo del país terminó 2025 con un resultado neto negativo, en un entorno de menores tasas de interés que le redujeron sus ingresos y bajó el otorgamiento de crédito hacia el sector privado y social.

El año pasado el conjunto de las seis entidades que integran el sector de la banca de fomento en México concluyó con una pérdida de 3 mil 963 mdp.

Sin embargo, la caída fue menor a la que registró el sector en 2024, por 5 mil 646 millones de pesos, según los indicadores financieros de la banca de desarrollo y fomento.

Nacional Financiera (Nafin) fue la institución que más arrastró al sector, al ampliar sus pérdidas de 6 mil 428 mdp en 2024 a 7 mil 887 mdp el año pasado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) también acabó 2025 con un resultado negativo de 4 mil 69 millones de pesos, mayor al de 2024, por 3 mil 740 millones de pesos.

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) logró revertir las pérdidas por mil 962 millones de pesos de 2024 al registrar una utilidad de mil 49 millones de pesos.

El resto de las instituciones de desarrollo arroja cifras positivas, en donde destacó el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito) al aumentar su ganancia neta a 4 mil 542 millones de pesos frente a 4 mil 122 millones de pesos del ejercicio 2024.

La Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) también fortaleció su resultado neto al pasar de 2 mil 318 mdp del 2024 a 2 mil 353 millones de pesos.

El Banco del Bienestar (Babien) apenas alcanzó una utilidad de 46.6 millones de pesos que representó un ligero aumento sobre las que logró en 2024 de 43.8 millones de pesos y que luce mejor al resultado neto negativo de 328.4 millones de pesos de 2023.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    México y EE. UU. acuerdan Plan de Acción sobre minerales críticos
    México y EE. UU. acuerdan Plan de Acción sobre minerales críticos

    México y EE. UU. acuerdan Plan de Acción sobre minerales críticos

    SLP

    EFE

    El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, informa sobre el acuerdo de cooperación con EE. UU. para garantizar suministro de minerales críticos. Detalles del Plan de Acción.

    Economía mexicana enfrenta crecimiento muy chatito en 2026, advierte Grupo Financiero
    Economía mexicana enfrenta crecimiento muy chatito en 2026, advierte Grupo Financiero

    Economía mexicana enfrenta crecimiento 'muy chatito' en 2026, advierte Grupo Financiero

    SLP

    El Universal

    La resiliencia macroeconómica en México 2026 se enfrenta a desafíos de crecimiento bajo. ¿Cómo afectará a la economía mexicana?

    México y EU organizan red propia de minerales críticos
    México y EU organizan red propia de minerales críticos

    México y EU organizan red propia de minerales críticos

    SLP

    SinEmbargo.mx

    Quien domina hoy es China

    Bancos alcanzan ganancias históricas; rebasan los 300 mil mdp
    Bancos alcanzan ganancias históricas; rebasan los 300 mil mdp

    Bancos alcanzan ganancias históricas; rebasan los 300 mil mdp

    SLP

    El Universal

    La cartera de crédito y morosidad en bancos mexicanos muestra cifras relevantes en 2025