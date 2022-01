Circula fraude sobre Citibanamex en redes sociales

Ante el anuncio de venta de Banamex en México, presuntos defraudadores han intentado engañar a clientes del banco con un falso mensaje en el que piden datos bancarios.

"Como parte del proceso de venta de la banca empresarial y de consumo de Citibanamex, necesitamos verificar tus datos. Recuerda que sí en 24 horas no son actualizados tu cuenta será cancelada", dice el mensaje que circula entre clientes del banco y que ha llegado a través de correo electrónico y redes sociales.

Ante el tema, Citibanamex recordó a los usuarios que la institución nunca pide información personal ni claves de acceso ni contraseñas, ya sea por teléfono oa través de mensajes o por correo electrónico con lo cual pidió a sus clientes hacer caso omiso de este tipo de publicaciones.

Cabe recordar que después del anuncio de venta de Banamex, la institución financiera recalcado que todos los servicios del banco como sucursales, cajeros automáticos, tarjetas de crédito, atención al cliente, así como la apertura y pago de créditos, entre otros, siguen transcurriendo de forma normal y que la transacción no afectará de ninguna manera a los usuarios.

Proceso de venta de Banamex comenzará en primavera: Jane Fraser

El proceso de venta de Banamex comenzará en la primavera y se espera que sea una transacción sin mayores complicaciones, dijo la directora global de Citi, Jane Fraser.

"Esto no será una transacción tan simple, hemos pasado los últimos meses trabajando en cómo obtener los mejores resultados para nuestros accionistas y ser fieles a nuestros grupos de interés locales. Comenzaremos el proceso de separación de inmediato y esperamos comenzar el proceso de venta en la primavera y, por supuesto, habrá una oportunidad de devolver el exceso de capital de la transacción a nuestros accionistas", dijo en conferencia con analistas.

Sin dar mayores detalles sobre el monto que buscan obtener por su negocio en México, Fraser destacó que México se mantiene como un mercado receptor de inversiones globales con lo que Citi reforzará su estrategia para enfocarse en la banca institucional.

"Nuestra expectativa es que México sea un importante receptor de flujos comerciales y de inversión global en los próximos años. Por lo tanto, planeamos mantener un importante banco, con licencia local y que los inversores capturen el crecimiento y alto rendimiento de nuestra institución", dijo.