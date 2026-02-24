Citi anuncia la venta de 24% de Banamex

Ciudad de México.- Citi anunció acuerdos con inversionistas institucionales para vender 24% del capital de Grupo Financiero Banamex, para su proceso de desinversión en México.

Detalló que la operación asciende a 43 mil millones de pesos, equivalentes a 2 mil 500 millones de dólares al tipo de cambio de 17.14 pesos por dólar.

Los compradores incluyen a General Atlantic, Afore Sura, Banco BTG Pactual, Chubb, fondos gestionados por Blackstone, Liberty Strategic Capital y la Qatar Investment Authority. Cada inversionista tendrá una participación limitada a un máximo de 4.9% del capital social.

Bajo los acuerdos, los inversionistas se comprometieron a adquirir cerca de 499 millones de acciones ordinarias de Banamex, a un precio que implica una valoración equivalente a 0.85 veces el valor en libros bajo criterios contables mexicanos y 1.01 veces el valor tangible en libros.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La contraprestación en dólares estará sujeta a variaciones en el tipo de cambio.

Las transacciones están sujetas a condiciones habituales, incluida la autorización de la autoridad antimonopolio en México, y se prevé que se concreten en 2026.

En diciembre de 2025, el empresario Fernando Chico Pardo adquirió 25% del capital de Banamex y se convirtió en el principal accionista privado individual del grupo, además de presidir su Consejo de Administración.

Citi resaltó que, al cierre de todas las adquisiciones comprometidas, habrá vendido 49% de Banamex, con lo cual no prevé ventas adicionales en 2026.