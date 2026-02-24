Citi anuncia la venta de 24% de Banamex
Ciudad de México.- Citi anunció acuerdos con inversionistas institucionales para vender 24% del capital de Grupo Financiero Banamex, para su proceso de desinversión en México.
Detalló que la operación asciende a 43 mil millones de pesos, equivalentes a 2 mil 500 millones de dólares al tipo de cambio de 17.14 pesos por dólar.
Los compradores incluyen a General Atlantic, Afore Sura, Banco BTG Pactual, Chubb, fondos gestionados por Blackstone, Liberty Strategic Capital y la Qatar Investment Authority. Cada inversionista tendrá una participación limitada a un máximo de 4.9% del capital social.
Bajo los acuerdos, los inversionistas se comprometieron a adquirir cerca de 499 millones de acciones ordinarias de Banamex, a un precio que implica una valoración equivalente a 0.85 veces el valor en libros bajo criterios contables mexicanos y 1.01 veces el valor tangible en libros.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La contraprestación en dólares estará sujeta a variaciones en el tipo de cambio.
Las transacciones están sujetas a condiciones habituales, incluida la autorización de la autoridad antimonopolio en México, y se prevé que se concreten en 2026.
En diciembre de 2025, el empresario Fernando Chico Pardo adquirió 25% del capital de Banamex y se convirtió en el principal accionista privado individual del grupo, además de presidir su Consejo de Administración.
Citi resaltó que, al cierre de todas las adquisiciones comprometidas, habrá vendido 49% de Banamex, con lo cual no prevé ventas adicionales en 2026.
no te pierdas estas noticias
AMIS activa protocolos para atención de siniestros en México
EFE
Tras operativo en Tapalpa, se registraron daños y bloqueos que afectan a asegurados en todo el país.
Citigroup vende 24% de Banamex a grupo de inversionistas
EFE
Inversionistas como General Atlantic y Blackstone participan en la compra de acciones de Banamex.
Cómo cumplir correctamente con tu facturación electrónica 4.0 ¡te lo explicamos!
Redacción
La actualización a CFDI 4.0 incluye cambios en nómina y complementos como carta porte para fortalecer la formalidad fiscal.