Citi concreta acuerdo con Chico Pardo

Ciudad de México.- Citi anunció la venta de 25% de Grupo Financiero Banamex al empresario mexicano Fernando Chico Pardo así como a miembros de su familia.

En un comunicado, el gigante financiero estadounidense detalló que, como parte de este acuerdo, con efecto inmediato, Chico Pardo asumirá la presidencia del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex.

"El cierre de esta operación nos acerca a nuestra prioridad estratégica de desinvertir en Banamex y lo pone en manos de uno de los inversionistas mexicanos más exitosos. También nos permite redoblar nuestro compromiso con nuestro negocio institucional en México, invirtiendo en las plataformas, el talento y las relaciones que solidificarán nuestra posición de liderazgo y generarán un crecimiento sostenido para nuestros clientes y accionistas", dijo la presidenta y directora de Citi, Jane Fraser.

Por su parte, Chico Pardo expresó que el cierre de esta operación significa el inicio a su camino como el accionista individual privado más grande de Banamex.

"Este proyecto es más que un compromiso financiero, es profundamente personal. Estoy orgulloso de liderarlo con mis hijos, asegurando que Banamex se mantenga como pilar del futuro de México", dijo el empresario.

En septiembre, Citi anunció el acuerdo para vender la cuarta parte de Banamex a Chico Pardo, en una operación valuada en 42 mil mdp.