CitiBanamex e IMEF baja sus pronósticos de crecimiento

El crecimiento de México se estancó en la primera mitad del presente año; por lo que la economía en el segundo trimestre de 2019 habría registrado una contracción trimestral de 0.1%, estima grupo financiero CitiBanamex.

Producto de lo anterior, revisaron a la baja sus pronósticos de crecimiento anual del PIB, al pasar de 0.9% a sólo 0.2% para 2019; y de 1.5% a 1.2% para 2020.

"En contraste con las recesiones de los últimos 25 años, en esta ocasión no hay un choque económico externo significativo ni importantes desbalances financieros que tengan que autocorregirse; el escenario de bajo crecimiento que visualizamos es esencialmente resultado de factores locales", advierte el grupo financiero en su comunicado.

En el ámbito externo, las preocupaciones sobre las relaciones entre Estados Unidos y China y los conflictos comerciales en general continúan pesando sobre las perspectivas para el crecimiento mundial, si bien los bancos centrales en las economías avanzadas aparentemente están listos para ofrecer cierto alivio monetario.

En el entorno nacional, las decepcionantes noticias recientes acerca de los muy anticipados planes para el sector petrolero implican que el sector privado se mantendrá dubitativo para ejecutar planes de inversión, explica el grupo financiero.

"El recientemente nombrado Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ha expresado claramente su compromiso para cumplir con las metas fiscales de la administración de acuerdo a lo que se presentó en el Paquete Económico 2019. Sin embargo, dado que la economía crece bastante por debajo de lo que se proyectó originalmente, los esfuerzos de consolidación fiscal —que ya eran por sí mismos ambiciosos— implican una política fiscal altamente procíclica, lo que refuerza las preocupaciones sobre las perspectivas para el crecimiento económico", agrega CitiBanamex, además de que en el mediano plazo, no descarta dinámicas de deudas perversas.

Por otra parte, el grupo financiero espera que las presiones inflacionarias sigan disminuyendo: ahora anticipan que la inflación general se ubique en 3.6% al cierre de 2019 y en 3.4% al cierre de 2020 (desde 3.8% y 3.7% anteriormente).

Tomando en cuenta todo lo anterior, los especialistas de CitiBanamex continúan viendo a Banxico realizando su primer recorte de tasas en 5 años en septiembre de 2019, aunque un posible recorte de tasas por parte de la Fed y potenciales noticias negativas en el frente de la actividad económica en México implican que un recorte en agosto está ahora en el juego.

IMEF recorta pronóstico del PIB de 2019 y 2020

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) recortó su pronóstico para la economía esperado para este año y el siguiente.

Ante un panorama global complejo y diversos choques internos, redujo a 0.9% su estimado para 2019, desde el 1.20% esperado hace un mes. Para 2020 pasó de 1.70% a 1.50%.

El presidente del IMEF, Fernando López Macari, afirmó que la economía nacional se está desacelerando más de lo anticipando. Destacó que todos los pronósticos para el Producto Interno Bruto (PIB), se han revisado a la baja, especialmente por la ausencia de confianza para que el sector privado reactive sus proyectos de inversión.

Explicó que si bien en años electorales se posponen los proyectos de inversión privada, para reanudarse a mediados del primer año del sexenio, eso no ha ocurrido. "Ha habido decisiones del nuevo gobierno que no están generando la confianza necesaria, como la cancelación de los farmout", advirtió.

Por su parte, el presidente del comité nacional de estudios Económicos del Instituto, Gabriel Casillas, dijo que pese a ese panorama, todavía no se puede hablar de una recesión porque aún faltan más datos para confirmarlo.

Destacó la importancia de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dé a conocer el programa fiscal para Petróleos Mexicanos (Pemex) que se anunció como parte del Plan de Negocios de la empresa.

"Es el plan espejo para Pemex, para ver la forma en que se van a obtener los recursos que se dejarán de tener con el esquema fiscal para bajarle la carga tributaria, y de dónde saldrán los que se destinarán para que pueda invertir más", apuntó.

Recordó que en campaña el hoy presidente, Andrés Manuel López Obrador, prometió propuestas en materia energética que deben incorporarse al Plan de Negocios de Pemex.

Lo anterior cobra relevancia, ya que la calificación crediticia de Pemex y la de la deuda soberana del país están en riesgo sino se logra incrementar la producción al ritmo que se planteó, y se le sigue dando apoyo financiero de parte del gobierno federal, alertó.