CNBV, sin requerimientos de información por Caja Libertad

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que hasta el momento no ha recibido ninguna información o requerimiento por parte de alguna autoridad del administrativo judicial, sobre Libertad Servicios Financieros, por lo que como autoridad no tiene nada que pronunciar sobre el tema.

La CNBV dijo que derivado de las acciones de supervisión ordinaria que se hace a las instituciones, en Libertad Servicios Financieros se encontraron algunas observaciones, pero en ningún momento pone en riesgo la solvencia financiera de la institución.

El organismo agregó que dichas observaciones están siendo revisadas y atendidas por la institución y la comisión, aunque reiteró que no está en riesgo la continuidad de sus operaciones, dado que son meramente de carácter administrativo, como falta de documentos o formatos.

En ese sentido, dijo que no tiene nada que ver con temas de operatividad o recursos financieros ya que todo eso se encuentra en orden.

Por el momento la CNBV no ha tenido comunicación con Libertad Servicios Financieros, debido a que el proceso que esta entidad enfrenta es más de tipo mercantil, quedando fuera del quehacer y alcance de la comisión.