Cofece autoriza concentración de Interjet y HBC pero los multa

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) informó que autoriza la concentración entre Interjet y HBC, pero deberán pagar una sanción por 955 mil 680 pesos por no notificar a tiempo la operación.

Esta operación de compra-venta se hizo en junio de 2020 y se notificó hasta agosto a la Comisión, a pesar de que se debió realizar antes de la operación el análisis para determinar si la adquisición que hizo HBC afectaba o no la libre competencia y concurrencia, como lo establece la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).

Las dos firmas reconocieron que debieron hacer la notificación a la Comisión antes de concretar la operación, pero a pesar de que lo hicieron luego de concretar la operación y proporcionaron a la Cofece todos los elementos que son indispensables para hacer el análisis de concentración, la cual tuvo el expediente VCN-005-2020.

"Se encontró que la transacción no representa riesgos al proceso de competencia y libre concurrencia, por lo que el Pleno autorizó la operación. Además, impuso multas por un total de 955 mil 680 pesos al acreditar que HBC e Interjet incumplieron con la obligación legal de notificar la concentración", expuso la Comisión.

A pesar de la multa, las partes pueden recurrir al Poder Judicial de la Federación para revisar la sanción económica.