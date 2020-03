Comercio está preparado para afrontar la pandemia de Covid-19: CCE

El sector empresarial afirmó que no se justifica, ni hay necesidad de acaparar alimentos o bienes de primera necesidad, dijo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El Consejo que agrupa a 12 organismos, entre ellos del sector agropecuario, industrial, bancario, comercio, servicios y turismo, dijo que hay suficientes inventarios para proveer de mercancía a familias, viviendas, hoteles y restaurantes.

En respuesta a las recientes compras de pánico que se registran en algunas zonas de la ciudad, el CCE afirmó que "el campo, la industria y el comercio se encuentran preparados para afrontar la contingencia frente a la pandemia de Covid-19".

El CCE, que agrupa a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, dijo que se fortalecerán los distintos canales de ventas por internet, especialmente la entrega a domicilio.

"Hacemos un llamado a la población a mantener la calma y la responsabilidad, y no realizar compras de pánico ni acaparar productos. No es necesario ni justificado, y afecta a quienes tienen necesidades urgentes", dijo en un comunicado.

Añadió que los empresarios tienen el "compromiso indeclinable" con el país para mantener "en la medida de lo posible" la normalidad en la actividad económica y social, aún con las medidas que se puedan tomar.