Comercio exterior alcanza nuevo superávit récord en octubre

La información oportuna de comercio exterior de octubre de 2020 indica un superávit comercial de 6 mil 224 millones de dólares, la cifra mensual récord de acuerdo con datos publicados por el Inegi.

De esta forma, en los primeros diez meses de este año la balanza comercial presentó un superávit de 25 mil 182 millones de dólares. Dicho resultado fue producto de la recuperación de las exportaciones y la contracción de las importaciones.

En octubre, el valor de las exportaciones de mercancías alcanzó 41 mil 945 millones de dólares, cifra 2.9% superior a la reportada en el mismo periodo del año anterior, tasa inferior al 3.7% registrado en septiembre.

Este crecimiento de las ventas al exterior fue resultado neto de un alza de 4.5% en las exportaciones no petroleras y de una disminución de 30.2% en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron a una tasa anual de 4.7% y las canalizadas al resto del mundo lo hicieron en 3.2 por ciento.

Con series ajustadas por estacionalidad, en octubre de 2020 las exportaciones totales de mercancías reportaron un crecimiento mensual de 4.81%, el cual fue resultado neto de un avance de 5.29% en las exportaciones no petroleras y de una caída de 7.17% en las petroleras.

Por su parte, el valor de las importaciones de mercancías en el décimo mes de este año fue de 35 mil 721 millones de dólares, monto que implicó una reducción anual de 13.8%, luego de que en septiembre habrá registrado una baja de 8.5%.

Dicho resultado fue reflejo de retrocesos de 11.7% en las importaciones no petroleras y de -33.4% en las petroleras. Al considerar las importaciones por tipo de bien, se observaron variaciones anuales de -34.4% en las importaciones de bienes de consumo, de -9.2% en las de bienes de uso intermedio y de -18.3% en las de bienes de capital.

Con series ajustadas por estacionalidad, las importaciones totales mostraron un alza mensual de 1.26%, que se derivó de aumentos de 1.20% en las importaciones no petroleras y de 2.04% en las petroleras.

Por tipo de bien, se presentó un incremento mensual de 1.99% en las importaciones de bienes de uso intermedio, mientras que se observaron descensos de -2.13% en las importaciones de bienes de consumo y de -1.22% en las de bienes de capital.