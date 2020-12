¿Cómo calcular el aguinaldo de las trabajadoras del hogar?

Calcular el aguinaldo es muy fácil, aquí te damos dos opciones.

1. Puedes calcular el aguinaldo de la trabajadora del hogar al multiplicar el salario diario por quince días. El resultado se divide entre los 12 meses del año y luego se multiplica por el número de meses laborados durante el año.

Por ejemplo:

Si una trabajadora del hogar gana $5,000 pesos al mes y ha trabajado durante los últimos doce meses, este es el aguinaldo que debe recibir:

$166.66 pesos al día x 15 días da como resultado $2,500 a la quincena.

$2,500 pesos entre 12 meses, nos da $208.33 pesos al mes.

$208.33 x 12 meses trabajados, nos da un total de $2,500 de aguinaldo.

2. Por otro lado, el portal www.empleojustoencasa.org pone a tu disposición una herramienta que te ayuda a calcular el aguinaldo que le corresponde a la trabajadora del hogar, solo tienes que introducir los siguientes datos:

1. Los días que la trabajadora labora en el hogar.

2. Salario diario.

3. Meses trabajados.

Si quieres usar esta herramienta, da clic aquí.

¿Cuándo se paga el aguinaldo?

El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que "los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos".

"Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuere este", añade.

Mientras que el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en México establece que "los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que estará comprendido en el Presupuesto de Egresos, el cual deberá pagarse en un 50% antes del 15 de diciembre y el otro 50% a más tardar el 15 de enero, y que será equivalente a 40 días del salario, cuando menos, sin deducción alguna".

"El Ejecutivo Federal dictará las normas conducentes para fijar las proporciones y el procedimiento para los pagos en caso de que el trabajador hubiere prestado sus servicios menos de un año", agrega.

Cabe mencionar que la Ley Federal del Trabajo concede a los trabajadores un año para reclamar el pago del aguinaldo, contado a partir del día siguiente a la fecha en que esa obligación sea exigible al patrón, siempre que esta prestación no les sea cubierta o se haya pagado en forma incorrecta.

¿Dónde puedo recibir asesoría sobre el aguinaldo?

Si tienes problemas con el pago del aguinaldo, la PROFEDET tiene servicios de orientación gratuita a través del teléfono 800 717 29 42.