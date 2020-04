¿Cómo evitar fraudes al hacer pagos por internet?

Actualmente las compras en línea son la mejor forma de respetar el distanciamiento social, evitando salir de casa y protegiéndote del Covid-19. Esto supone un mayor riesgo en ámbitos de seguridad para los datos personales y bancarios.

Un estudio de LexisNexis "El verdadero Costo del Fraude en México", el cual fue publicado en 2018, determinó que México era el segundo país con mayor fraude digital de América Latina después de Brasil. Además, encontró que 45% del total de los fraudes se realizan con tarjetas de crédito, mientras que el mayor porcentaje son aquellos realizados por canales digitales. El canal en línea (38%) de las empresas e instituciones es el más usado por los delincuentes, seguido del canal móvil (27%).

Ante este escenario, el director de Educación Financiera de CitiBanamex, Juan Luis Ordaz, plantea las siguientes precauciones antes de realizar una compra:

* Comprueba que la dirección de la página web comience con https:// porque la S demuestra que la página es segura. Asimismo, verifica que la liga no cuente con faltas de ortografía o palabras raras porque podría ser un indicador de que la página es falsa o diseñada para obtener información. Por otra parte, revisa en la parte inferior el año de creación de la tienda, los sitios oficiales regularmente ya llevan mucho tiempo en la web.

* Verifica que la conexión sea segura haciendo clic en el ícono del candado en el lado superior izquierdo, al igual que el certificado de la página sea válido para rectificar que la fuente es fidedigna.

* Revisa los comentarios de los consumidores respecto a las compras de los productos o contratación de los servicios, así como del vendedor, para hacerte una idea. Nunca hagas negocio con vendedores que te dirijan fuera de la página.

* Realiza tus compras desde una red y dispositivo de confianza, ya que si es de carácter público es mayor el riesgo de robo de datos.

* Evita comprar productos por redes sociales que no sean pagos contra entrega. Tampoco deposites a las cuentas de los vendedores, ya que posiblemente se trate de un fraude.

Es importante que evites proporcionar o corroborar datos por llamadas telefónicas, ya que las compras en línea no requieren de esto; si recibes una llamada de este tipo, cuelga enseguida. Tampoco abras correos electrónicos con anuncios falsos que te notifiquen que ganaste una cantidad de dinero (phishing), pues es una forma básica de estafa utilizada por los ciberdelincuentes para robar información personal o de tarjetas bancarias: bórralos inmediatamente.