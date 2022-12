Cómo evitar que los gastos innecesarios se lleven tu dinero

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 13 (EL UNIVERSAL).- Cada fin de año, se da una temporada de tradiciones, como posadas, cenas, comidas e intercambios de regalos en casa, en el trabajo o con los amigos.

Se trata de un mes en donde, contagiados por el espíritu navideño, empezamos a gastar más allá de nuestras posibilidades y no vemos que, conforme pasan los días, la lista de gastos se vuelve más extensa, advierte la consultora de pagos WorldRemit.

A ello se agregan factores como las altas tasas de inflación, así como el aumento que ha tenido la tasa de interés de referencia del Banco de México, actualmente en niveles de 10 %, lo que hace que los créditos se vuelvan más caros.

En esta época, el bolsillo puede sufrir un golpe fuerte si no sabemos administrar el dinero, destaca WorldRemit en su estudio Costos de la Navidad 2022. El costo promedio por hogar mexicano durante estas fiestas decembrinas alcanzará la cantidad de 21 mil 385 pesos, lo que representa hasta 3.4 veces más que el ingreso mensual de los trabajadores del país.

Antes de gastar todo tu dinero y llenarte de compras innecesarias, es importante no perder de vista que venimos de un año complicado en cuestión financiera.

Tips para ahorrar en temporadas navideñas. Así, para que el Grinch financiero no deje en ceros tu cartera, la plataforma digital de soluciones financieras Creditas comparte cinco actitudes que pueden dañar las finanzas personales:

1. No revisar las deudas que se tienen antes de adquirir nuevas. Antes de adquirir cualquier bien o servicio, hay que realizar un presupuesto para estas fechas, colocar los gastos que se tendrán como viajes, cenas o regalos para ajustar el dinero que se va a destinar a cada rubro y no sobreendeudarse.

2. Pensar que la tarjeta de crédito es dinero en efectivo. Previo a utilizar esta herramienta financiera, revisa qué compras vas a realizar, si hay promociones a meses sin intereses, cuál es tu capacidad de pago y si puedes absorber la mensualidad, así como no abusar de tu línea de crédito.

3. Gastar de más en regalos y cenas. La navidad no se trata sólo de compras; antes de empezar a comprar, haz una lista de a quién le vas a obsequiar algo. Para las cenas, destina una cantidad a este rubro y, si vas a cocinar, planifica con antelación el menú.

4. No diversificar el aguinaldo. Antes de caer en esa tentación, tómate un momento y planea cómo utilizarlo de manera inteligente. Analiza cuánto tienes y en qué puedes dividirlo; por ejemplo, aprovecha para liquidar alguna deuda.

5. Olvidarnos de la cuesta de enero. Para afrontar de la mejor manera el arranque del año, antes de iniciar con las compras, ahorra una parte de tu dinero para que puedas hacer frente a los retos del siguiente mes, sin tronarte los dedos de nervios.