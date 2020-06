¿Cómo hacer home office sin descuidar a tu mascota?

Pese a que el fin de semana concluyó la Jornada Nacional de Sana Distancia ante la pandemia de Covid-19, se mantienen en buena medida las estrategias de trabajo a distancia (home office). En esas condiciones, puede resultar complicado administrar el tiempo y el espacio en casa para no disminuir la productividad laboral, pero tampoco descuidar las tareas del hogar, entre ellas la atención a las mascotas.

De acuerdo con un estudio publicado en la Revista Internacional de Gestión de la Salud en el Trabajo, estar con tu mascota ayuda a disminuir los niveles de estrés y aumenta el nivel de dedicación; sin embargo, tener una mascota requiere de una gran responsabilidad y tiempo para dedicarle (para entrenarla, alimentarla, pasearla y darle cariño).

Para poder llevar ambas actividades a la par, sin reducir tu rendimiento, la empresa Sodexo Beneficios e Incentivos comparte cuatro recomendaciones para tener un home office efectivo, y sin dejar de disfrutar la compañía de tu mejor amigo.

Establece reglas. Define horarios para todas tus actividades tanto como despertar, comer, así como sacar a tu mascota a pasear; evita mezclar los horarios que destines para las tareas laborales con las del hogar, así tendrán el tiempo necesario para cada una de las responsabilidades diarias.

Mantén segura el área de trabajo. Cuidar de tu mascota es casi como si tuvieras un bebé: revisa que las distintas áreas que ocupas para trabajar no sean un peligro para tu mejor amigo ni para desempeñar el resto de tus actividades: ordena los espacios, quita cables, papeles o archivos. Entrenar a tu perro para que se mantenga alejado de tus sitios de trabajo también es una buena opción.

Una buena idea es adaptar tu espacio como una oficina para que se distinga del resto de las zonas de tu casa, así tu mascota identificará que debe tener precaución al acercarse por ahí.

Tómate pequeños descansos. No todo el día es de trabajo o quehacer: tómate unos momentos para distraerse y descansar; incluye estos descansos de 15 a 20 minutos cuando planifiques tu día: estírate, date un respiro o juega un poco con tu mascota para que ambos salgan ganando.

Concéntrate en lo que estás haciendo. Evita distracciones durante tu jornada laboral, eso incluye los momentos con tu mascota como darle sus alimentos o jugar con ella fuera de los horarios que estableciste. Opta mejor por escuchar música para relajarte y concentrarte mientras trabajas.

Es importante que al final del día busques actividades con tu mascota para que sienta que, a pesar de tus tareas diarias, también tienes tiempo para estar con ella.

Seguir estas recomendaciones no es tan difícil, sólo necesitas disciplina y ser muy organizado, comprometido y estructurado con tus tareas; lo importante de todo esto es que respetes tus rutinas para no trabajar de más, pero tampoco de menos.