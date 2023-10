¿Cómo participar en la rifa de 500 mdp del SAT en el Buen Fin?

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 11 (EL UNIVERSAL).- El Buen Fin viene ya y los descuentos que llegan cada año tendrán lugar del 17 al 20 de noviembre de 2023, esto para reactivar la economía con una iniciativa conjunta del sector privado, instituciones bancarias y el gobierno de México.

Es por eso que, como todos los años, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) adelantará la navidad con un sorteo de 500 millones de pesos, donde un total de 326 mil 249 personas recibirán premios que irán desde 500 hasta 250 mil pesos, como explica la dependencia.Recuerda que el Buen Fin busca impulsar el mercado interno, pero también incentivar el pago con tarjeta para favorecer la formalización de la economía y avanzar en la inclusión financiera.Por lo anterior, para participar en el sorteo del SAT deberás realizar una compra de al menos 250 pesos con tarjetas de crédito o débito físicas y emitidas en México, esto en cualquier establecimiento participante y durante los cuatro días que durará el esquema de promociones.Sin embargo, considera que no participan las tarjetas de crédito departamentales, las corporativas/empresariales, ni las tarjetas privadas que solo pueden usarse en establecimientos o redes de comercio concretos.También deberás contar con tu buzón tributario activo, tener actualizados tus datos de contacto en el portal del SAT, y que tus ingresos acumulables durante el año fiscal anterior no hayan superado los 5 millones de pesos.Y, como la información de tus pagos quedará registrada en una base de datos del SAT, no será necesario que realices ningún tipo de registro.Los resultados se darán a conocer el 11 de diciembre de 2023 en el minisitio electrónico del Sorteo "El Buen Fin" 2023, que aparecerá en los sitios web gob.mx/sorteoelbuenfin y sat.gob.mxPor otro lado, y para que tomes las mejores decisiones financieras durante El Buen Fin, aquí en "DeDinero" de EL UNIVERSAL te compartimos algunos consejos:1. Planea tus compras, para lo cual puedes elaborar un presupuesto y una lista de los artículos que piensas adquirir. Consulta sus precios en línea y cuando llegue la fecha limítate solo a aquello que puedes pagar.2. ¡Ejerce el autocontrol! No todos los productos con descuentos aparentemente jugosos te resultan necesariamente útiles. Además, recuerda que algunas tiendas incrementan sus precios para luego volver a bajarlos y anunciarlos como descuentos, por lo que te conviene comparar entre diversos establecimientos.3. Por último, revisa las políticas de garantía, tanto de las marcas como de las tiendas e incluso por cada artículo. Y recuerda que puedes presentar quejas por irregularidades directamente a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).