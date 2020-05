¿Cómo protegerte del phishing durante el Hot Sale?

El incremento del comercio en línea ha propiciado que cada vez sean más las plataformas que ofrecen este servicio, pero el incremento en el número de usuarios también ha atraído a más hackers o cibercriminales, los cuales promueven supuestas ofertas o beneficios que en realidad son campañas de phishing. Esta práctica consiste en recibir una alerta con un mensaje convincente vía correo electrónico o móvil de tu supuesto banco con un vínculo o link falso para robar tu información.

De acuerdo con la empresa en ciberseguridad global Kaspersky, tan solo de febrero a marzo los ataques de pishing en teléfonos móviles crecieron 30% en México.

"Hoy todos somos ciudadanos digitales y es muy importante que aprendamos a proteger nuestra vida digital. La tecnología es una gran aliada en momentos como este, pero debemos conocer los riesgos a los que nos enfrentamos y así, evitar ser un blanco para los cibercriminales", señaló Roberto Martínez, analista senior de seguridad de Kaspersky.

Ahora con motivo del Hot Sale, que se lleva a cabo hasta el 1 de junio, la empresa de ciberseguridad proporciona los siguientes consejos para aprovechar al máximo las ofertas y descuentos del evento sin correr riesgos:

No abras enlaces que hayas recibido por correo electrónico, SMS o mensajes de WhatsApp, si la dirección parece dudosa o extraña.

Comprueba la dirección del sitio web, la dirección del enlace y el correo electrónico del remitente para asegurarte de que sean genuinos.

No guardes la información de tu tarjeta en ninguna página web.

Protege tus dispositivos y asegúrate de instalar los parches, bloqueos y actualizaciones necesarias antes de realizar compras en línea.

Procura usar contraseñas únicas y complejas en cada una de tus cuentas en línea.

No hay que olvidar proteger las operaciones en línea, existen productos especializados que activan tu navegador para protegerlo cuando realizas pagos electrónicos para así resguardar tus datos financieros.