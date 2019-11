¿Cómo reconocer las principales promociones de El Buen Fin?

Para no pegarle duro a tu bolsillo a final de año, en este Buen Fin es importante que conozcas de qué se tratan y cómo funcionan las promociones y descuentos que ofrecen las tiendas de tu preferencia.

Los comercios utilizan diferentes estrategias durante el evento para facilitar el pago de sus productos. Al recorrer un centro comercial, las principales promociones que se ven en tiendas y aparadores suelen ser los meses sin intereses, descuentos sobre productos, regalos y muestras gratis, combos de venta 2x1 y formatos similares, de acuerdo con datos de la Canacope CDMX.

Para que conozcas todas estas promociones, la comparadora de servicios financieros Coru.com te dice cómo puedes aprovecharlas sin afectar las finanzas.

Un pago a meses sin intereses consiste en diferir el precio total en 3, 6, 12, 18 o 24 cuotas mensuales sin cobro de intereses extra siempre que se liquide el saldo total de ese mes en la fecha de corte. Pagando después los recargos si se aplican, por lo que esta promoción es conveniente sólo si realmente se tiene la capacidad de pago y si se trata de artículos con un tiempo de vida superior al plazo, como electrodomésticos y línea blanca.

Las ventas al 2x1, 3x2 o similares solo funcionan si se compran grandes cantidades de un mismo producto, por ejemplo, la ropa. Comprar perecederos no es la mejor idea, a menos que se usen en una sola ocasión.

Una de las promociones más atractivas de esta temporada es el descuento directo sobre el precio. Pero ojo, también puede ser una de las más engañosas, ya que los descuentos de 10% a 70% que en apariencia son una ganga pueden ser precios inflados. Verifica el precio real y compáralo con el de otros establecimientos.

Los regalos y las muestras gratuitas son de las favoritas porque no hay que pagar. No te confíes, recibir amenidades o productos extra por las compras es ganancia únicamente si la adquisición está justificada por una causa más importante que el regalo en sí. Además de muestras gratuitas, el consejo es buscar ofertas más útiles como envíos gratis o puntos dobles en la tarjeta de crédito.

Toma precauciones. A un mes del inicio de las festividades decembrinas, es primordial mantener un presupuesto estable. El éxito de las compras navideñas es comparar y no tomar la primera promoción que esté a la vista. Una buena estrategia es comprar en los primeros y últimos días de la oferta, pues son en los que se encuentran los mejores precios.