¿Cómo retener a los millennials en tu empresa?

Siete de cada 10 millennials tienen pensado abandonar su empleo para buscar otros proyectos, otros líderes e incluso emprender, de acuerdo con un estudio realizado por Deloitte. Esto se traduce en un gran problema de rotación para las empresas e incluso pueden ponerlas en jaque, reveló el sondeo.

Los millennials, personas nacidas entre 1980 y 1995 según el Inegi, han comenzado a ocupar espacios en corporativos. Sin embargo, los directivos de generaciones anteriores no han logrado dominar las estrategias para retenerlos e incentivar su permanencia en las organizaciones.

Para buscar soluciones que se adecúen a sus necesidades, es muy importante que la compañía comunique con eficacia la visión y los objetivos planteados. Estos deben empatar con las expectativas de los trabajadores jóvenes para crecer a la par de la empresa, señaló Samuel Salinas, gerente de la red de negocios Profitmakers.

Conectar con los millennials implica fomentar acciones de carácter social, involucrarlos en actividades y oportunidades de liderazgo, fomentar el aprendizaje continuo y brindarles experiencias que fomenten su desarrollo profesional y personal.

"Ante este panorama, pocas corporaciones han sabido aprovechar el gran potencial que éstos representan dentro de una organización, pues al ser una generación autodidacta que busca nuevos retos, sólo las que mejor se adapten podrán sobrevivir y subsistir a como hoy las conocemos", agregó.

Esta generación representará la mayor cuota de la fuerza laboral en un futuro no muy lejano, por ello, Deloitte elabora una guía para que las empresas puedan gestionar de manera efectiva su talento.

Contribuye con la sociedad: Para 76% de millennials es importante que la organización contribuya de manera positiva con la sociedad a través de acciones desde su puesto de trabajo.

Involúcralos: Esta generación está súper conectada, e invierte más tiempo que el resto de la población en internet y redes sociales. Involucrarlos en actividades aumentará su fidelidad y pasarán a ser embajadores de marca.

Enfócate en su formación: No sólo aumentará la productividad y competitividad, además los acercará a los valores de la empresa y se liberarán del estrés laboral por un momento.

Sé flexible: Es muy importante, ya que 84% considera que la flexibilidad laboral mejora el rendimiento y refuerza su bienestar personal.

Conviértete en un buen líder: Los millennials rechazan a los líderes que toman posturas controvertidas o que causan división. Por el contrario, se sienten más cómodos con aquellos líderes que utilizan un lenguaje claro y sencillo.