Cómo sacar dinero de tu afore desde tu celular

No cabe duda que con el avance de la tecnología se mejoran y optimizan más herramientas que facilitan ciertas actividades; es por ello que gracias a su progreso es posible hacer movimientos de manera más sencilla y rápida como sacar dinero, efectuar pagos, hacer transferencias o cualquier otro movimiento bancario.

Uno de los trámites que ya puedes hacer de forma ágil y segura a través de tu celular es sacar el dinero de tu afore sin necesidad de recurrir a un banco u oficina. Es debido a las aplicaciones que permiten llevar a cabo algunas actividades de manera digital y segura para facilitar el proceso.

Así que en Techbit te damos el paso a paso que debes seguir para retirar tu dinero de la afore mediante tu celular.

Lo primero que debes tomar en cuenta para sacar tu dinero es descargar la app de AforeMóvil, la cual está disponible tanto para el sistema operativo Android como iOS.

De acuerdo con el portal oficial de la aplicación y del Gobierno de México, la app AforeMóvil te permite tener el control de tu cuenta desde tu dispositivo inteligente, y también busca promover el ahorro voluntario entre todos los ciudadanos mexicanos, incluyendo personas fuera de México.

Si deseas hacer tu retiro de ahorro porque te quedaste sin empleo, el sitio de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) explica cómo realizar la solicitud y aquí te decimos lo que debes hacer y los requisitos que debes cumplir.

¿Qué necesito para sacar mi dinero del afore desde el celular?

Conforme lo señala el CONSAR los requerimientos necesarios son:

1. Contar con al menos dos años de cotización al IMSS.

2. Tener una cuenta en afore con un mínimo de tres años de antigüedad.

3. Haber perdido el empleo hace 46 días naturales.

4. No haber hecho algún retiro en los últimos cinco años.

5. Tomar en cuenta que al proceder con el retiro por desempleo se hará un descuento de semanas de cotizadas.

6. También es necesario que tengas tu expediente electrónico completo; es decir con los datos, imágenes de sus documentos y huellas digitales. Aunque si aún no lo tienes, podrás acudir a tu afore actual y solicitar su elaboración antes de realizar el trámite vía AforeMóvil.

Después de cumplir con los requisitos anteriores ya podrás sacar el dinero desde tu celular, así que sólo tendrás que:

1. Abrir la aplicación AforeMóvil y dar clic en el menú Servicios.

2. Luego seleccionar "Retiro por Desempleo IMSS".

3. Tomar una foto de tu rostro para confirmar tu identidad.

4. Después, seleccionar el tipo de retiro que desees. Asimismo, escoger una forma de pago, puede ser por orden de pago o cuenta CLABE.

5. Por último, firmar la solicitud con tu contraseña.

Nota: Si seleccionaste la forma de pago por cuenta CLABE será necesario capturar la documentación como identificación oficial vigente y estado de cuenta bancario.

En cuanto se valide tu solicitud de Retiro por Desempleo podrás disponer de tus recursos a más tardar en 5 días hábiles. Los trabajadores deben analizar muy bien la conveniencia de hacer uso del Retiro parcial por Desempleo, ya que este retiro podría afectar el monto de su pensión a futuro según CONSAR.