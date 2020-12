Con reforma a Banxico habría grave daño: Goan

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (Goan) exigió a la Cámara de Diputados que escuche las voces de los expertos, pues hay un consenso en que la reforma para que el Banco de México adquiera los dólares que circulen en el mercado sin la necesidad de investigar su procedencia, tiene un consenso en contra.

A través de mensajes en su cuenta en la red social de Twitter, los mandatarios panistas dijeron que es imprescindible blindar instituciones, no vulnerarlas.

Dijeron que estamos a tiempo de evitar un daño grave a nuestro Banco Central y generarle un aislamiento internacional.

"Los @Mx_Diputados deben escuchar las voces de los expertos: hay consenso en contra de la reforma a la Ley de Banxico. Es imprescindible blindar instituciones, no vulnerarlas. Estamos a tiempo de evitar un daño grave al Banco Central y generarle un aislamiento internacional", dijeron en la Goan.

El dictamen para reformar la Ley de Banxico fue avalado en el Senado de la República la semana pasada y enviada a la Cámara de Diputados para su revisión.

Esta ley propone entre sus puntos principales que los dólares que no puedan ser repatriados se incorporen a las reservas internacionales.