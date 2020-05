Conflicto energético afectará finanzas públicas: HR Ratings

El conflicto por el tema de energías limpias en México podría afectar a las finanzas públicas y la deuda, porque sin inversión privada no habrá crecimiento, afirmó HR Ratings.

"Creo que si hay menos inversión, habrá menos crecimiento y de alguna manera u otra va afectar las finanzas públicas y el costo de la deuda", advirtió el director de análisis de la calificadora, Felix Boni Brandani.

Durante un seminario virtual, afirmó que la percepción de un conflicto entre el gobierno federal y el sector privado lastimará el sentimiento de las inversiones en un contexto en donde el sector público tiene un espacio fiscal limitado, advirtió HR Ratings.

Señaló que los constantes problemas que se han suscitado entre el gobierno de la 4T y los empresarios no favorecen el entorno para las inversiones de largo plazo.

Primero, fue la cancelación del nuevo aeropuerto internacional, luego los proyectos derivados de la reforma energética con Petróleos Mexicanos, los gasoductos así como diversas propuestas como el relacionado con las Administradoras de Fondos para el Retiro entre otros.

En ese contexto, alertó que la falta de confianza en el sector público podría repercutir en el costo de la deuda, "puede afectar vía costo financiero y menor inversión y menos reducción en la base gravable".

Puso de manifiesto que la actual administración, al parecer, sitúa al sector público (Pemex, sector eléctrico, Afores) en el centro de la vida del país.

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que ante el escaso margen de maniobra para una política fiscal contracíclica, obviamente eso quiere decir que el sector privado tiene un papel importante para estimular la actividad económica y ayudar a la reactivación, estableció.

Pero a pesar de ese papel, se han tenido una serie de problemas entre el sector público y el privado como en aeropuertos, Pemex, cancelación de reforma y ahora el sector eléctrico en donde se dice que se quiere reducir el desorden y la corrupción, expuso.

"Independientemente de la realidad, el peligro de que haya una percepción de conflicto entre ambos sectores, puede afectar la inversión privada".

Refirió que además recientemente se ha hablado de las Afores, para cambiar el sistema de pensiones lo que podría causar cierta desconfianza así como la importancia de medir la riqueza de las personas y el bienestar.

No obstante, el director de análisis de la calificadora dijo que también cobran relevancia otros temas que están pendientes en la agenda nacional como la reducción de la pobreza y desigualdad.

"La pregunta es plantearnos metas en mejorar el bienestar y reducción de la pobreza", consideró.

Al presentar el Informe Deuda y superávits en las finanzas públicas del sector federal al primer trimestre del 2020, indicó que se reportó un fuerte aumento en la deuda.

Así como un superávit financiero en un contexto de debilidad económica.

Boni cuestionó qué fue lo que sucedió con el balance público, ya que el déficit reportado entre enero y marzo del 2020 fue de 18 mil millones de pesos, cuando la secretaría de Hacienda planeaba uno de 74 mil millones de pesos.