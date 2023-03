Consultas sobre maíz transgénico no se serán indefinidas, señalan

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- Estados Unidos no permitirá que se mantengan de manera indefinida las consultas que se realizan con México por la prohibición a las importaciones de maíz transgénico para consumo humano bajo el mecanismo de solución de controversias del T-MEC, dijo a senadores norteamericanos la representante comercial estadounidenses, Katherine Tai.

Ante senadores del Comité de Finanzas de Estados Unidos, Tai expuso que están actualmente en el proceso de consultas técnicas para que México explique sobre bases científicas el por qué de la decisión.

Afirmó que sabe que está consciente de que de no llegarse a un acuerdo se puede recurrir a un panel bajo el T-MEC.

En respuesta a la pregunta del senador Chuck Grassley, quien solicitó por primera vez iniciar un panel contra México por la prohibición al maíz genéticamente modificado, Tai afirmó: "está absolutamente cierto de que tenemos esas herramientas y le aseguro que no es mi intención ir en esto indefinidamente".

Grassley dijo que son medidas discriminatorias que no se deben permitir y para eso están las herramientas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) las cuales indican los tiempos exactos en que se puede recurrir a un panel, en lugar de esperar a que se llegue a una solución por la vía del diálogo que puede no llegar a resolver el tema.

En la reunión de trabajo, el senador Cassidy pidió a Tai explicar sobre la política que tienen en torno a los casos que tienen contra México por la política energética y por el tema del maíz transgénico, a lo que la funcionaria respondió que de diciembre a febrero llevaron a cabo reuniones técnicas en el tema energético con el fin de llegar a una solución.