Consumidora exige descuento de 37 mil pesos; Profeco interviene

En medio de las ofertas y descuentos que ofrecen las tiendas en El Buen Fin, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer un caso en el que se ofreció un descuento de 37 mil pesos y a la hora de pagar no se quiso hacer efectivo.

El caso se registró el domingo pasado, cuando una consumidora compró un centro de lavado marca LG, modelo WK22856, con un costo de 75 mil 999 a 38 mil 999 pesos.

Sin embargo, la tienda Sears de Santa Fe le cobró los 75 mil 999 pesos y no respetó el descuento, tras contactar a la Profeco, la consumidora logró que se le devolviera el cobro indebido, se le hizo válida la promoción y recuperó los 37 mil pesos de descuento.

La afectada afirmó que gracias a la intervención de la Profeco en la tienda Sears de Santa Fe le hicieron el "descuento de 37 mil pesos. No me lo querían hacer válido, pero se logró hacer".

La Profeco advirtió que se harán cumplir las ofertas que prometen las tiendas y por ello pidió que sean claros en las promociones y descuentos con que se etiquete la mercancía.

Esto se da en medio de El Buen Fin que se realiza del 18 al 21 de noviembre, para el que se registraron más de 500 mil empresas, de acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo.