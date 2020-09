Coparmex pide incluir en presupuesto medidas contracíclicas

Ante la severa crisis económica que enfrenta el país, el gobierno mexicano debe de incluir en el paquete económico 2021 medidas que incentiven la recuperación de no hacerlo se prolongará el deterioro del país, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Si bien la Confederación apoya a la administración actual en el hecho de que no es conveniente no aumentar impuestos, se requieren medidas contracíclicas que atraigan la inversión e inyección de recursos de manera urgente para incentivar la creación de empleos.

"Debemos estar atentos a que el presupuesto no sea utilizado con fines políticos electorales. Con el pretexto de la austeridad, se amenaza y presiona a los organismos autónomos", particularmente al INE.

Agregó que el reparto de apoyos sociales no funcionó para reactivar la economía, se necesita una inyección de recursos en el sector salud en donde hay falta de medicinas y hasta subejercicios.

Además de que hace falta una política contracíclica que permita la recuperación del sector productivo, la pérdida de empleo formal sin precedentes. Por lo que en momentos en que se vive una crisis profunda es momento de tomar acciones extraordinarias como implementar un "programa robusto de recuperación del empleo, equivalente al 1% del PIB", equivalente a menos del 15% de la línea de crédito contratada con al Fondo Monetario Internacional.

"El paquete económico 2021 resulta la mejor oportunidad para recuperar la confianza, sobre todo en la política energética. El Gobierno debe dar menos prioridad al gasto público en el sector energético, lo que tendría el doble efecto positivo de liberar recursos para la economía y la salud y abriría al sector a la inversión privada", dijo el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos en un comunicado.

Añadió que la austeridad de este gobierno se lleva al extremo de manera que asfixia las capacidades del Estado, "los recortes del 75% al presupuesto de operación a las secretarías y organismos del gobierno las han dejado prácticamente inoperante en varias de sus funciones".