Costo de Canasta de Consumo Mínimo reporta alza de 4.47%

A partir de la información de septiembre, el Inegi inició la publicación del índice de precios de la Canasta de Consumo Mínimo, la cual registró una variación de 0.33% mensual y 4.47% anual; en el mismo mes de 2019 las cifras correspondientes fueron de 0.30% y 2.44%.

El incremento en el costo de dicha Canasta fue superior al del Índice Nacional de Precios al Consumidor que presentó una variación de 0.23% en septiembre respecto al mes inmediato anterior, así como una inflación anual de 4.01%, con lo que liga dos meses arriba de la meta-objetivo del Banco de México.

El propósito de la Canasta de Consumo Mínimo es dar seguimiento a las variaciones de los precios de 176 productos y servicios que la conforman, contenidos en las canastas alimentarias y no alimentarias del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En cuanto al índice de la canasta básica, éste presentó una variación mensual de 0.08% y anual de 4.22%; en igual lapso de un año antes se incrementó 0.37% a tasa mensual y 1.87% anual.

El índice de precios subyacente, que no incluye los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, aumentó 0.32% mensual y 3.99% anual; por su parte, el índice de precios no subyacente retrocedió 0.04 por ciento mensual y creció 4.10 por ciento a tasa anual.

Dentro del índice de precios subyacente, los precios de las mercancías se incrementaron 0.42% y los de los servicios 0.20% mensual, durante el mes de referencia.

Al interior del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios subieron 0.04% mensual, mientras que los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno disminuyeron 0.10%.