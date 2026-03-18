Costos de contratación aumentan informalidad

CIUDAD DE MÉXICO.- Existen factores que impulsan el crecimiento de la informalidad, como los costos laborales elevados, el nivel educativo, entre otros, explicaron representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De acuerdo con ese organismo, los principales retos de México son: mantener la estabilidad macroeconómica, impulsar el crecimiento de la productividad, reducir la alta tasa de informalidad y reducir las emisiones de carbono, dijo la jefa de División del Departamento de Economía de la OCDE, Aida Caldera.

En videoconferencia, convocada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la OCDE en la que presentaron el "Estudio Económico de México 2026", Caldera dijo que la alta tasa de informalidad en el país frena la productividad.

Aseguró que "es cierto que cuando hay barreras significativas a la entrada al mercado formal, ya sean de habilidades, ya sean de costos laborales elevados, como ahora estamos hablando de las contribuciones sociales o un elevado salario mínimo. Este tipo de factores son barreras no solo la no formalización de la gente, también de las empresas".

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