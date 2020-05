Covid-19 mantiene en incertidumbre a industria petrolera: expertos

La actual situación mundial mantiene en la incertidumbre a la industria petrolera, a las empresas del sector que tenderán a fusionarse, los precios del petróleo y el futuro de la demanda, explicaron especialistas.

Durante la videoconferencia "Entorno petrolero global y regional: Escenarios actuales y post-Covid-19 y su impacto para México" que organizó la Universidad Anáhuac, expertos en el tema hablaron sobre el panorama actual.

Por una parte, la directora Upstream Latino-América para IHS Markit, Alejandra León, explicó que esperan que la caída en la demanda sea temporal, al no ser resultado de una baja estructural en los requerimientos.

Comentó que se espera una recuperación en la demanda, pero aún es incierto si se recuperará a los niveles previos a la pandemia.

El profesor de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac México y excoordinador de la Cátedra BP Anáhuac de Estudios Estratégicos, Santiago Fernández Sordo, dijo que hay un exceso de producción de petróleo.

Ello porque los planes de producción de la industria son de largo plazo, es decir, una vez que empiezan a producir detenerlos no es tan fácil.

Explicó que tienen extracciones de crudo que guardan, porque no pueden vender, pero el almacenamiento tiene límites, entonces al no haber donde guardarlo, hay efectos contraproducentes y se registran pérdidas.

Ante el exceso de producción las estrategias de las empresas son fusionarse, comprar unas a otras, asociarse a fin de sobrevivir a una situación de bajos precios.

El problema es que los países que tienen empresas estatales sufrirán más porque verán una caída en sus ingresos, como sucede en muchas economías que dependen de los ingresos petroleros.

Expuso que la industria petrolera va a sufrir una crisis y van a desaparecer empresas que no puedan enfrentar precios bajos y habrá fusiones de empresas.

El Profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, Gaspar Franco Hernández, dijo que en Pemex podría pensarse en que si no se quiere subsidiar campos porque sale más caro operarlos, hay que compartir riesgos con otras empresas y asociarse.