Covid lleva a emprendedores a cambiar de público y de producto

El escenario que se enfrenta por el Covid-19 llevó a las emprendedores a modificar sus estrategias de venta, a cambiar los productos fabricaban por otros que son esenciales y a entrar a nuevos mercados.

Durante "El Ecosistema del Emprendedor" durante la semana Mujeres a la Mexicana que organizó la Escuela Bancaria Comercial, especialistas afirmaron que como resultado de la pandemia se observó cómo gente que bordaba prendas de vestir dejaron de hacerlo para bordar cubrebocas, o buscaron productos que son de consumo esencial en estos momento.

Por ejemplo, la directora de Crea, Giovana Hernández, explicó que por la pandemia por el Covid se observa como las emprendedoras buscan modificar su negocio para mantenerse en el gusto de los clientes, fabrican bienes básicos, o productos que son necesarios.

Añadió que estamos en momentos en que se puede pensar en cambiar de público consumidor, pensar en incursionar en otros mercados y de alguna manera ver que el producto que venden se vuelva necesario.

Lo que se observa es que "buscan darle vuelta al negocio" para mantenerlo, por ejemplo quienes bordaban ropa, ahora bordan cubrebocas o hacen caretas.

Por el Covid-19, dijo Keyla Campuzano de New Ventures, los emprendedores "cambian o se adaptan" a la nueva realidad, modifican sus productos, pero también incursionan en temas de tecnología "se adaptan porque es la necesidad del momento".

Keyla Campuzano los emprendimientos que salen, surgen, cambian o se adaptan es temas de Covid, se adaptan a la tecnología, y una e bordados hace tapabocas, otra contactó para coser uniformes y ahora hace batas, se adaptan porque fue la necesidad del momento.

Por ejemplo, personas que fabricaron uniformes para escuelas, ahora hacen batas, porque ahí hay una mayor demanda.

Las áreas de oportunidad se abren en tiempos de Covid, dijo la CEO de VIWALA, Karla Gallardo, por ejemplo la educación on line es otra de las necesidades que se observan y donde se puede hacer un gran negocio, porque ahora chicos y grandes estudian por clases en línea.

Añadió que los empresarios requieren capacitación no solamente apoyo financiero para iniciar un negocio y agregó que hay muchos esquemas de préstamo como el de financiar un negocio y solo cobrar la mensualidad si hubo ventas.

La directora de estrategia e impacto de Victoria 147, Úrsula Quijano, dijo que en promedio las emprendedoras que se acercan con ellos tienen 37 años de edad, aunque han llegado más jóvenes como una mujer de 23 y la más grande de 72 años.

Datos de la Asociación de Emprendedores de México muestran que aunque el 41.2% de las mujeres mexicanas se consideran capaces de iniciar un negocio propio, sólo el 11% lo hacen.