Covid será séptimo siniestro más caro para aseguradoras en México: AMIS

El impacto económico de la pandemia de Covid-19 ha superado todos los pronósticos y ya ocupa el noveno lugar como el evento más caro para las aseguradoras en México, con un costo total de 406 millones de dólares, superando a los huracanes Ingrid y Manuel de 2013 y las heladas en Sinaloa de 2011.

De acuerdo con el director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Recaredo Arias, ante las condiciones de contagio que prevalecen en el país, en dos semanas el Covid-19 escalará a la séptima posición como el siniestro más caro para el sector en México y en el corto plazo podría llegar a los mismos rangos que tuvo el sismo del 7 de septiembre de 2017, que tuvo un costo por 644 millones de dólares.

"Tenemos una estimación de que tendremos casos representativos todavía hasta marzo del año que entra. De montos no quisiéramos en este momento aventurarnos a dar una cifra particular, pero sí creemos que en dos semanas máximo estaremos ubicados en la séptima evento más caro y podríamos estar muy cerca del sexto caso, que es el sismo del 7 de septiembre de 2017, así es de que sí está siendo muy significativo y muy representativo dentro del sector asegurador mexicano", explicó el directivo.

Al presentar la actualización semanal de casos de Covid-19 en seguro de gastos médicos mayores y en vida, las cifras de la AMIS muestran una tendencia que se mantiene al alza, con lo que el sector advierte que la enfermedad aún se mantiene en estado crítico en el país.

"Sí seguimos estando en una etapa crítica, y más porque la actividad económica cada vez está más activa, cada vez hay más movimiento, cada vez hay más negocios abiertos o parcialmente operando, y entonces eso está haciendo que los contagios no bajen. Entonces sí estamos en una etapa crítica, sí seguimos y en parte es porque se ha alargado mucho más de cualquier estimación", dijo el vicepresidente de la AMIS, Juan Patricio Riveroll.

En seguro de gastos médicos mayores, con corte al 28 de septiembre, tiene registrados 11 mil 578 casos de Covid-19, con un monto total de 4 mil 520 millones de pesos, con un costo promedio de 390 mil 471 pesos en atención hospitalaria.

Referente a seguro de vida, la AMIS contabiliza 20 mil 149 casos, con un costo total por 4 mil 473 millones de pesos.