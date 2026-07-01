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Crean alianza Infonavit y tiendas Oxxo

Por El Universal

Julio 01, 2026 03:00 a.m.
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Crean alianza Infonavit y tiendas Oxxo
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      CIUDAD DE MÉXICO.- El Infonavit dio a conocer una alianza con las tiendas OXXO para habilitar un nuevo servicio que permite a las y los derechohabientes pagar su crédito en las tiendas de esta cadena en todo el país, con disponibilidad las 24 horas, los 7 días de la semana y sin cobro de comisión.

      Las personas pueden realizar los pagos de sus créditos hipotecarios y de mejora de vivienda (Mejoravit solo para ti) por hasta 10 mil pesos en cada transacción, con efectivo y con tarjeta de crédito o débito; además, pueden gestionar sus pagos de manera más ágil, en el momento que mejor se ajuste a sus necesidades, ya que no dependen de los horarios de las sucursales bancarias.

      Para realizar el pago de su mensualidad o adelantos de sus créditos, las y los trabajadores solamente requieren contar con los 10 dígitos de su número de crédito, el cual servirá como referencia.

      Con estas acciones, el Infonavit reitera su compromiso de poner a las y los trabajadores en el centro de sus decisiones, ampliando las opciones de pago para que quienes no puedan acudir a instituciones bancarias u otros puntos en horarios de servicio tengan la oportunidad de tener su crédito de vivienda al corriente.

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      Para conocer los métodos de pago de los financiamientos de vivienda, así como los puntos donde se pueden realizar, se debe ingresar al portal del Instituto en www.infonavit.org.mx

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