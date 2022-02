Crece 27% comercio electrónico en México: AMVO

A pesar de que en 2021 ya no hubo confinamiento como en el 2020, las ventas en línea siguieron al alza, al cerrar el año pasado con un aumento de 27% en el comercio electrónico en México, explicó la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

Las ventas realizadas vía comercio electrónico subieron de 316 mil millones de pesos en 2020 a 401.3 mil millones de pesos en 2021, lo que, por tercera vez consecutiva, dejó México en el top 5 de países con mayor crecimiento de comercio electrónico, dijo el director general de la AMVO, Pierre Claude Blaise.

Sin embargo, México sigue lejos de China, Inglaterra, Corea, Dinamarca, Indonesia, aunque cada vez está más en niveles de Italia, Brasil y Alemania, y cerca de España.

---Aumentan compras de clase media y personas con ingresos bajos

De acuerdo al Estudio sobre Venta Online 2021, la directora de investigación de mercados de la AMVO, Daniela Orozco, dijo que se observó incremento en las compras de la clase media y de las personas con ingresos bajos, siendo las mujeres las que más compran y si se consideran las compras en general hombres y mujeres de entre 25 y 44 años son los que más compran.

En el estudio encontraron que el comprador intensivo son generalmente millennials, solteros o casados, de nivel adquisitivo alto y estabilidad financiera sigue siendo el principal comprador.

Mientras que el comprador recurrente es mayor de 45 años de segmentos medios y menores ingresos que el comprador intensivo, mientras que el comprador ocasional es de 65 años, además de compradores de bajos ingresos.

En el 2021 se observó que se realizaron compras omnicanal, es decir, un comportamiento que combina ventas presenciales con las digitales. Además de que cada vez los compradores comparan más precios de los productos que desean adquirir.

Hay quienes prefieren completar una compra combinando la asistencia a la tienda física para conocer el producto y terminan comprando en internet, mientras que otros observan el producto por internet y terminan comprando en la tienda directamente.

En el estudio se concluyó que en 2021, la percepción de seguridad de la compra en línea creció, ya que siete de cada 10 compradores se sienten seguros al adquirir un bien o servicio por internet.

Sin embargo, quienes se sienten inseguros de comprar en línea no quieren arriesgarse a un fraude electrónico, no les da confianza dar sus datos bancarios, les da miedo equivocarse, no saben cómo comprar en efectivo y cada vez baja más el rubro en el que una persona dice no entender ese mecanismo.

El 69% de los que prefieren comprar directamente en la tienda lo hacen porque quieren tocar los productos antes de comprarlos, les gusta recibir el producto en el mismo momento en el que pagan, les gusta la experiencia de comprar en tienda física.

Los métodos de pago más utilizados son tarjetas de crédito y de débito, en tanto que los productos que más se adquieren por esta vía son alimentos, ropa, calzado y electrónicos.