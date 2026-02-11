Crecimiento en México será impulsado por el Mundial

CIUDAD DE MÉXICO.- El Mundial de Futbol 2026 impulsaría un crecimiento económico superior a 2% en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara durante ese año, como resultado del aumento en el consumo, el turismo y la derrama asociada a la realización de los partidos, compresiones en la inflación, estimó Banamex.

De acuerdo con el análisis del banco, la CDMX sería la entidad más beneficiada por la derrama económica del Mundial, con un impacto adicional de 0.4 puntos porcentuales sobre el PIB local, lo que llevaría su crecimiento a 2.4% en 2026. En el caso de Jalisco, el impulso sería de 0.3 puntos, para alcanzar una expansión de 2.1%, mientras que Nuevo León sumaría 0.2 puntos porcentuales, con un crecimiento de 2.4%.

Eestos resultados derivan del incremento en el consumo de servicios, particularmente en restaurantes, hoteles, transporte y actividades recreativas, así como de una mayor ocupación hotelera y flujos turísticos concentrados en las ciudades sede. En conjunto, la CDMX concentraría 54.4% de la derrama económica del Mundial, seguida de Guadalajara con 22.2% y Monterrey con 17.4 por ciento.

El impacto positivo en la actividad económica también se reflejaría en la inflación. El banco prevé que la mayor demanda de bienes y servicios presione los precios, especialmente en los servicios de alimentación, hospedaje y entretenimiento. En enero de 2026, la inflación general ya se ubicó en 3.79% anual, mientras que la subyacente alcanzó 4.52%, niveles que podrían verse reforzados durante el desarrollo del torneo.

"Prevemos un efecto positivo en las economías anfitrionas del Mundial, con posibles riesgos".