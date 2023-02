Crédito para autos usados crece más que para nuevos

A-AA+

La falta de disponibilidad de autos nuevos sigue impulsando la venta de autos seminuevos.

En 2022, el financiamiento para la compra de seminuevos subió 15%, mientras que el destinado a adquirir autos nuevos creció sólo 8%, según cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

En total, el año pasado se financiaron 786 mil 701 vehículos nuevos, lo que representó un avance de 9% respecto a 2021. En tanto, se registraron 138 mil 731 financiamientos de seminuevos, según el reporte de AMDA.

Las financieras que más aumentaron el crédito para la compra de autos seminuevos fueron KIA Finance, con 57% más; Hyundai Finance, 33%, y Volkswagen Financial Services, con 15% más.

También destaca la participación de la financiera MG Financial Services, con un aumento de 202% en el crédito para la compra de vehículos seminuevos.

En tanto, las financieras tradicionales como NR Finance México aumentó 3.2% el crédito para autos usados, y Suzuki, en asociación con Santander, aumentó 2% el crédito para seminuevos.

En los bancos, Banorte aumentó 40% el crédito para la compra de usados en 2022; BBVA 36% y HSBC también 36%.

"El crédito automotriz, como todos los créditos al consumo, es sensible a los cambios de la política monetaria. Los fuertes incrementos de la tasa de referencia han encarecido el costo de este producto que, pese a no reflejar del todo los aumentos de la tasa del banco central, sí se observan mayores tasas de interés para financiar la compra de vehículos", expuso BBVA en un reporte.

"La demanda por este tipo de créditos se deriva de la demanda por autos, por lo que, si los consumidores reducen su búsqueda por este bien duradero, también solicitarán menos crédito".

De acuerdo con OLX Autos, plataforma de compra y venta de seminuevos en línea, el año pasado registró más de 13 mil transacciones, lo que demuestra el interés de los mexicanos por autos seminuevos, pese a la recuperación en las unidades nuevas.

Los modelos sedán son los más demandados como el Mazda 3, KIA Rio, Nissan Versa y Chevrolet Aveo.

Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA, dijo que los bancos mantienen una mayor proporción de financiamiento en los segmentos de alta gama como deportivos, de lujo y pickups, mientras que las financieras de marca presentan participaciones más elevadas en minivans, compactos y subcompactos.

AMDA destaca que si el financiamiento automotriz fuera más accesible para personas que no trabajan en la formalidad, pero que comprueban sus ingresos, se hubieran podido financiar hasta 52 mil 803 vehículos más en 2022, equivalentes a 28 mil 880 millones de pesos, concentrándose la mayoría de esos potenciales créditos en segmentos de SUVs en el Estado de México y pickups en la Ciudad de México.

De los tiempos más usados por los compradores para saldar sus créditos, en subcompactos, compactos, SUVs y deportivos el plazo favorito sigue siendo a 60 meses, así como 36 meses en pickups, minivans y autos de lujo.